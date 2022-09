VOD-Charts

Kein Faktor war trotz imposanter Einschaltquoten «House of the Dragon», das weniger als eine Million Menschen on Demand verfolgten.

Fans von Blockbuster-Serien kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten. So startete bei Netflix Anfang August nicht nur die Comic-Adaption, sondern HBO warf auch den mit Spannung erwarteten «Game of Thrones»-Ablegerauf den Markt, der hierzulande im Angebot des Pay-TV-Senders Sky abrufbar ist. Dort holte die Serie im linearen Programm in der nächtlichen Premiere um 3:00 Uhr am Montagmorgen exorbitante Einschaltquoten von über 40 Prozent. Doch im Streamingbereich schwächelt der Titel, wie Zahlen des Marktforschungsunternehmens Goldmedia belegen. Dort war «HotD» in der 35. Kalenderwoche nur auf Platz 77 vorzufinden, mit 657.000 Abrufen. Damit bewegte man sich noch deutlich hinter Titeln wie «Das Hausboot» von Netflix mit Olli Schulz und Fynn Kliemann, das mit 738.000 Views Rang 50 belegt. Je mehr Episoden im Wochenrhythmus abrufbar sein werden, desto größer dürfte aber auch die Reichweite werden.Ob es dann auch für die Top10 reichen wird, bleibt abzuwarten, schließlich startete am Freitag mitdie nächste Event-Serie bei Amazon Prime Video, die sicherlich für hohe Abrufzahlen in den kommenden Wochen sorgen dürfte. Diesmal ist sie aber noch nicht berücksichtigt, da nur der Zeitraum zwischen dem 26. August und 1. September betrachtet wird. Hier belegtden zehnten Platz. Die Sitcom bringt es auf 1,72 Millionen Klicks., von der Netflix-Reihe erschien am 10. August die dritte Staffel, folgt mit 1,79 Millionen Klicks auf Rang neun.Über die Zwei-Millionen-Marke springt. Die US-Serie, die derzeit im sixx-Programm unterirdische Einschaltquoten einfährt, kann mit 2,25 Millionen einen ordentlichen achten Platz feiern. Weiterhin in den Top10 vertreten bleibt der Netflix-Film, der den Vorwochen-Wert mit 2,44 Millionen Klicks übertrifft. Ebenfalls konstant dabei ist, wenngleich das Ergebnis mit 3,14 Millionen Abrufen nicht mehr ganz so hoch ist wie noch vor wenigen Wochen. Auch Rang fünf geht an Netflix, doch die Serie stammt diesmal nicht aus den USA, sondern aus Deutschland., vor zwei Wochen angelaufen, markiert eine Bruttoreichweite von 3,27 Millionen.Vorwochen-Siegermuss sich diesmal mit Platz vier begnügen, 3,58 Millionen Aufrufe stehen zu Buche. Erneut auf Platz drei findet sichwieder. Das Netflix-Großprojekt darf sich über 3,83 Millionen Zuschauer in den vergangenen sieben Tagen freuen. Dassnun Geschichte ist, ist bekannt. Nun wollen immer mehr Zuschauer die finalen Folgen der Anwaltsserie sehen, denn die Reihe vergrößerte sein Publikum im Vergleich zur Vorwoche um zwei Millionen auf 4,70 Millionen. Dementsprechend springt man auf Platz zwei. Einsam an der Spitze zieht in dieser Wocheseine Kreise. Die Zombie-Serie bringt es auf drei Millionen Zuschauer mehr als Rang zwei – verdienter Wochensieg.