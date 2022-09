Vinessa Shaw geht zu «Swagger»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin schließt sich der AppleTV+-Serie an, die bald in die zweite Staffel geht.

Vinessa Shaw hat für die zweite Staffel der Apple TV+-Seriezugesagt. Shaw spielt in der Serie Diane, die Vorsitzende des Vorstands der Cedar Cove Prep School und die Mutter eines der Basketballspieler der Schule, die sich sehr für die Leistungen ihres Sohnes auf dem Platz interessiert.Inspiriert von den Erfahrungen, die NBA-Champion Kevin Durant als Kind gemacht hat, nimmt das Sportdrama die Zuschauer mit in die Welt der Elite-Jugendbasketballclubs und verfolgt das Leben der Spieler, ihrer Familien und Trainer und "das Spiel im Spiel". Außerhalb der Sporthalle bietet die Serie einen Einblick in das Leben eines Kindes, das in Amerika aufwächst. Die Serie wurde von Reggie Rock Bythewood entwickelt."Ich freue mich darauf, mehr von dem wunderbar komplizierten Leben dieser unglaublichen Charaktere zu zeigen", sagte Bythewood, der als Schöpfer, Showrunner, Regisseur und ausführender Produzent fungiert. "In der zweiten Staffel werden sie suchen und entdecken, was es bedeutet, ein Champion auf und neben dem Platz zu sein, und das Basketballspiel wird weiterhin bahnbrechend sein. Wir sind Apple TV+ dankbar für diese Plattform."