Hulu-Originals-Chef wechselt zu Disney Branded TV

Köpfe

Craig Erwichw ird sich in Zukunft um andere Belange im Disney-Haus kümmern.

Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment, und Shannon Ryan, Präsidentin für Content Marketing bei Hulu und Disney General Entertainment, wurden beide in erweiterte Funktionen berufen. Der Führungswechsel bei Disney General Entertainment wurde am Donnerstag vom neuen Vorsitzenden Dana Walden bekannt gegeben, an den Erwich, Ryan und Schrier berichten werden.Erwich wurde zum President of ABC Entertainment, Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals befördert. Mit diesem neuen Titel wird Erwich weiterhin ABC Entertainment und Hulu Originals beaufsichtigen, während er gleichzeitig den Bereich der ungeschriebenen und alternativen Unterhaltung sowie Disney Branded Television Streaming Originals zu seinem Aufgabenbereich hinzufügt."Ich habe das unglaubliche Glück, mit einigen der besten Führungskräfte in unserer Branche zusammenzuarbeiten, und Craig, Shannon und Eric sind genau das - die Besten. Sie sind bewährte Führungspersönlichkeiten mit einem unglaublichen kreativen Gespür und einem ausgeprägten Geschäftssinn", so Walden. "Darüber hinaus haben sie eine lange und beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Unterstützung ihrer Teams und unserer großartigen kreativen Partner, damit diese ihre beste Arbeit leisten können."