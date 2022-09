Showrunner-Wechsel bei «Law & Order: Organized Crime»

US-Fernsehen

Bryan Goluboff wird die Krimi-Serie in der dritten Season nicht mehr verantworten.

Es gibt eine weitere Veränderung im Dick-Wolf-Universum. Sean Jablonski wird der neue Showrunner vonfür die kommende dritte Staffel. Jablonski wird der fünfte Showrunner der Serie und löst damit Bryan Goluboff ab, der im Mai als Showrunner für Staffel drei angekündigt wurde. Barry O'Brien war im Februar nach dem Ausstieg von Ilene Chaiken zum Interim-Showrunner ernannt worden. Vor Chaiken bekleidete Matt Olmstead die Position."Ich möchte mich bei den unglaublichen Fans für ihre unerschütterliche Unterstützung in den letzten zehn Jahren bedanken und meine tiefste Dankbarkeit gegenüber Dick Wolf und allen bei Wolf Entertainment, Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC, Universal Television, meinen Star-Kollegen und unserer unglaublichen Crew zum Ausdruck bringen", sagte er am Montag in einem Statement gegenüber dem US-Blatt ‚Variety‘. "Dieses einstündige Drama Woche für Woche zu erschaffen, war ein Werk der Liebe für jeden, der an der Serie mitwirkt. Ich werde immer stolz auf meine Zeit als Det. Jay Halstead sein."Jablonski war zuvor als ausführender Produzent und Showrunner bei «Gypsy» und «Project Blue Book» des History Channel tätig. Er schuf und produzierte die USA-Serie «Satisfaction», die zwei Staffeln lang ausgestrahlt wurde.