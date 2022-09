Carla Gugino steigt bei «Girls on the Bus» ein

US-Fernsehen

Die HBO-Max-Serie hat eine weitere Darstellerin unter Vertrag genommen.

Carla Gugino wurde für eine reguläre Rolle in der kommenden HBO-Max-Seriegecastet. Gugino ist der jüngste Neuzugang, der sich zu den bereits angekündigten Darstellern wie Melissa Benoist, Natasha Behnam, Christina Elmore und Brandon Scott gesellt. Gugino wird Grace Gordon Greene spielen, eine erfahrene Reporterin und Freundin und Mentorin von Sadie (Benoist). Grace ist eine königliche Journalistin, bekannt als Queen of the Scoop.«The Girls on the Bus» ist inspiriert von einem Kapitel in Amy Chozicks Buch "Chasing Hillary". Die Serie wird als komödiantisches Drama beschrieben, das die Geschichte von vier Journalistinnen erzählt, die jeden Schritt einer Reihe von fehlerhaften Präsidentschaftskandidaten verfolgen und dabei Freundschaft, Liebe und Skandale entdecken.Die Serie «The Girls on the Bus» wurde im Februar bei HBO Max bestellt, nachdem sie bereits bei Netflix und The CW im Gespräch war. Die Serie wurde bei Netflix in Auftrag gegeben, aber nachdem die Pandemie den Produktionsbeginn verzögerte, wechselte sie zu HBO Max.