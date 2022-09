«Kalk & Welk»: Kalkofe und Welke unterhalten sich als «Die fabelhaften Boomerboys»

Vermischtes

Über 20 Jahre nach der gemeinsamen «Frühstyxradio»-Zeit vereint die ARD Oliver Kalkofe und Oliver Welke und startet mit dem Duo einen eigenen Talk-Podcast.

Die gemeinsame Geschichte von Oliver Kalkofe und Oliver Welke beginnt in Münster, dort lernten sie sich beim Publizistik-Studium kennen. Einem größeren Publikum wurden beide als Autoren und Sprecher in der Kult-Comedy-Show «Frühstyxradio» bei Radio ffn bekannt. Es folgten weitere Zusammenarbeiten als Autoren und Darsteller der Edgar-Wallace-Parodien «Der Wixxer» und «Neues vom Wixxer» Mitter der 00er-Jahre. Nun wird das Duo wieder vereint, denn die ARD startet einen Podcast mit den beiden.Am 19. September 2022 startet in der ARD Audiothek ihr neuer Podcast, der von rbb-Sender radioeins produziert wird. Geplant sind wöchentliche Ausgaben mit einer Länge von 45 bis 60 Minuten, die immer montags um 19:00 Uhr erscheinen.Darin sprechen Kalkofe und Welke über Aktuelles aus Fernsehen, Politik, Kultur und Gesellschaft sowie ihre Lieblingsthemen aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Das Publikum kann und soll per Social Media die Themen mitbestimmen. Darüber hinaus lauschen die beiden auch aktuellen O-Tönen aus der Woche oder aus dem Archiv.