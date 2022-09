Werbung: Netflix will Disney zuvorkommen

US-Fernsehen

Laut Werbeverkäufern soll der Streamingdienst von Netflix bereits im November starten.

Netflix verschiebt den Zeitplan für das Debüt seines billigeren, werbegestützten Angebots auf November, wohl um noch vor dem Start des werbefinanzierten Disney+-Angebots am 8. Dezember auf den Markt zu kommen. Netflix lehnte eine Stellungnahme ab. "Wir befinden uns noch in der Anfangsphase der Entscheidung, wie wir ein preisgünstigeres, werbefinanziertes Angebot auf den Markt bringen wollen, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen", sagte ein Vertreter des Unternehmens.Im Juli teilte Netflix den Investoren mit, dass die Einführung des werbefinanzierten Tarifs für „Anfang 2023" geplant sei. Nun aber soll Netflix' werbefinanziertes Angebot am 1. November in mehreren Ländern, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, an den Start gehen, wie Quellen aus der Branche berichten, die über die Pläne des Streaminganbieters informiert sind. Das wäre etwas mehr als ein Monat, bevor Disney+ Basic zum Preis von 7,99 US-Dollar pro Monat in den USA auf den Markt kommt.Quellen bestätigten den neuen Starttermin 1. November, über den zuvor das ‚Wall Street Journal‘ berichtet hatte. Netflix und sein exklusiver Werbepartner Microsoft haben Anzeigenkäufer aufgefordert, in der nächsten Woche erste Gebote abzugeben, wobei ein "weicher CPM" (Kosten pro tausend Aufrufe) von 65 Dollar gilt, was bedeutet, dass das Unternehmen offen für Verhandlungen über die Anzeigenpreise ist.