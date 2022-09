Eric Schrier verlässt FX

Köpfe

Schrier war Unterhaltungschef und wechselt zu den Disney TV Studios.

Der Präsident von FX Entertainment, Eric Schrier, wurde in die neu geschaffene Position des Präsidenten von Disney Television Studios and Business Operations für Disney General Entertainment befördert. Mit der Versetzung wurde auch bekannt gegeben, dass Bryan Noon seine Rolle als Präsident der Unterhaltungssparte von Walt Disney Television aufgibt, aber während einer Übergangsphase an Bord bleiben wird. Noon war im November 2021 von Netflix zu Disney gewechselt.Schriers Beförderung war eine von drei, die von Dana Walden, der Vorsitzenden von Disney General Entertainment Content, angekündigt wurden. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Craig Erwich, Präsident von ABC Entertainment und Hulu, nun auch für Disney Branded Television Streaming Originals zuständig ist. Darüber hinaus wurde Shannon Ryan zum President of Marketing für Disney General Entertainment ernannt. Alle drei werden an Walden berichten."Ich habe das unglaubliche Glück, mit einigen der besten Führungskräfte in unserer Branche zusammenzuarbeiten, und Craig, Shannon und Eric sind genau das – die Besten", sagte Walden in einer Erklärung. "Sie sind bewährte Führungspersönlichkeiten mit einem unglaublichen kreativen Gespür und einem ausgeprägten Geschäftssinn. Darüber hinaus haben sie eine lange und beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Unterstützung ihrer Teams und unserer großartigen kreativen Partner, damit diese ihre beste Arbeit leisten können."