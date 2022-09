Mittelfristige Comedy-Pläne des ZDF: «Browser Ballett» wechselt zu ZDFneo

TV-News

Außerdem plant der Mainzer Sender mit Torge „Freshtorge“ Oelrich eine Sketch-Comedy für die Mediathek. Schon in wenigen Wochen werden zudem die Online-Formate «Aurel Original» und «Parshad» fortgesetzt.

Das ZDF hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Comedy-Angebot eine junge Zielgruppe anzusprechen, und hat dafür am Donnerstag einige Pläne für die kommenden Wochen und Monate vorgestellt. Zunächst die unmittelbaren Starts: Am Donnerstag, 15. September, startet die zweite Staffel des Online-Formatsmit Aurel Mertz, das von der Produktionsfirma Steinberger Silberstein hergestellt wird. Aurel Mertz geht in den zwölf neuen Folgen neuen gesellschaftsrelevanten Fragen nach. „Ich freue mich, dass wir unsere Show mit dem ZDF auf ein neues Level heben konnten und unser geliebtes Publikum auch dieses Jahr im Spagat zwischen Spaß und Weltuntergang in den Herbst begleiten dürfen“, wird Mertz in einer ZDF-Mitteilung zitiert.Wenig später, am 2. Oktober, startet zudem die dritte Staffel des YouTube- und TikTok-Formatsmit der Offenbacher Comedienne Parshad Esmaeli. 1Take Films produziert die Videos für funk. Auch das Gaming-Formataus dem Hause Rocket Beans Entertainment, das bei ZDFneo und in der ZDFmediathek verwertet wird, bekommt ab Oktober eine Comedy-Rubrik: Eine satirische Nachrichten-Sendung berichtet über erdachte News aus der Gaming-Welt – realisiert als Puppen-Show.Ebenfalls im Oktober kommt es zudem zum Wechsel der Satire-Markevon funk-Netzwerk und der ARD zum Mainzer Sender. Ab Oktober werden die Social-Media-Kanäle und der YouTube-Kanal des Formats unter der Flagge von ZDFneo bespielt, 2023 folgt dann eine Satire-Reihe für ZDFneo und die ZDFmediathek. Das «Browser Ballett» wird dann auch einem neuen Konzept folgen. In halbstündigen Filmen spinnt das Ensemble um Schlecky Silberstein eine komplette Story rund um ein gesellschaftlich relevantes Thema und kann die gewohnt bissige Satire und filmreife Umsetzung auf einer größeren Bühne ausspielen und weiterentwickeln. Das «Browser Ballett» wird produziert von der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein. „Seit ich das erste Mal «Traumschiff» geschaut habe, wusste ich: Ich will eines Tages für das ZDF arbeiten! Das ganze Team freut sich auf die Aufgabe Satire-Langfilm und auf das beste «Browser Ballett» aller Zeiten“, so Schlecky Silberstein zum Wechsel zu ZDFneo.Des Weiteren hat sich das ZDF die Dienste des bekannten YouTubers Torge Oelrich alias Freshtorge gesichert. Für das kommende Frühjahr plant man mit ihm die Sketch-Comedyfür die ZDFmediathek. Darin parodiert Oelrich Datingshows und TV-Partnerbörsen, indem er bekannte und neue Torge-Figuren nach der großen Liebe suchen lässt. Das Sketch-Comedy-Format wird von Fabiola produziert. „Ich freue mich riesig, einen Teil meiner bekannten Comedy-Figuren aus dem Internet und ganz neue spannende Charaktere in meiner ersten Sketch-Comedy zusammenzubringen", sagt Torge Oelrich über seine neue Aufgabe. „Wir haben das Thema Partnersuche einmal humorvoll unter die Lupe genommen. Was hier an Geschichten entstanden ist, ist so urkomisch, albern und überhöht, dass man es einfach gesehen haben muss. Ich bin mir sicher, dass dem Zuschauer die ein oder andere Situation nicht so ganz fremd sein dürfte."In Vorbereitung ist darüber hinaus eine Ensemble-Comedy unter dem Arbeitstitel. Der Dreh für die von den Produktionsfirmen AlwaysOn Production und Riverside Entertainment entwickelte Sketch-Comedy ist für Frühjahr 2023 geplant.