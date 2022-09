80 Jahre: RTL feiert Wallfraff-Geburtstag mit eigener Doku

TV-News

Der Investigativ-Journalist Günter Wallfraff feiert am 1. Oktober seinen 80. Geburtstag. RTL feiert Jubiläum wenige Tage zuvor und zeigt eine Doku über den Undercover-Reporter. Dieser ist am gleichen Abend auch selbst im Einsatz.

Anlässlich des 80. Geburtstags von Günter Wallraff am 1. Oktober ehrt RTL den Investigativ-Journalisten am 29. September um 22:35 Uhr mit der Dokumentation, die vom Grimme-Preisträger Lutz Hachmeister produziert wird. Die Dokumentation betrachtet sein Lebenswerk sowie aktuelle Aktivitäten des Kölners.Dabei kommen sowohl Günter Wallraff selbst als auch langjährige Weggefährten wie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir oder der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum von der FDP zu Wort, mit dem sich Günter Wallraff für den inhaftierten „Wikileaks“-Organisator Julian Assange einsetzt. In dem rund 90-minütigen Film spricht Wallraff zudem darüber, was ihn antreibt und warum er oft auch rastlos ist. Er zeigt verschiedene Stationen seiner Jugend und spricht über sein Verhältnis zur Religion. Auch sein beruflicher Werdegang wird nacherzählt, der erst am Dienstag ein neues Highlight dazugewann. Wallraff wurde für seine RTL-Sendung, in der er Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit erneuten Recherchen aus der privaten Altenpflege konfrontierte, für den Deutschen Fernsehpreis 2022 nominiert.Im Vorlauf zur Dokumentation strahlt RTL eine neue-Doku aus. Wie üblich gibt RTL das Thema der Sendung erst kurz vor Ausstrahlung bekannt.