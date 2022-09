Joe Wright führt Regie bei Mussolini-Serie

International

Das neue Netflix-Format «M» wird vom Produzenten von «Bones and All» umgesetzt.

Der britische Regisseur Joe Wright, der das Winston Churchill-Drama «Darkest Hour» ► inszenierte – das Gary Oldman einen Oscar für seine Darstellung des britischen Premierministers einbrachte –, wird die historische Seite wechseln und das TV-Dramainszenieren, das Benito Mussolinis Aufstieg zur Macht schildert.Die High-End-Serie, die auf Antonio Scuratis mit dem Premio Strega ausgezeichnetem und internationalem Bestseller-Roman "M. Son of the Century" basiert, zeichnet die Entstehung des Faschismus in Italien und Mussolinis Aufstieg mit einem innovativen Ansatz nach, der in Italien und im Ausland eine Debatte über das Erbe des faschistischen Diktators ausgelöst hat."Der Autor hat verstanden und mit Fakten und Dokumenten und allem, was dazugehört, zu Papier gebracht, dass Mussolini derjenige ist – er und nur er –, der das geschaffen hat, was wir heute als Populismus und Faschismus kennen", sagte der Produzent der Show, Lorenzo Mieli, in Venedig, wo er auch einer der Produzenten von Luca Guadagninos «Bones and All» ist. "Luca ist der internationalste Regisseur, den wir in Italien haben", sagte Mieli über Guadagnino am Lido."Die Idee, dass wir mit einem Haufen [anderer] Produzenten und italienischen Geldgebern einen Film gemacht haben, der überhaupt nicht italienisch ist, spiegelt in gewisser Weise das wider, was ich zu tun versuche", sagte Mieli und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass «Bones and All» mit Timothée Chalamet und Taylor Russell in den Hauptrollen als kannibalisches Liebespaar auf einem Roadtrip durch Amerika in den 1980er Jahren in Ohio gedreht wurde. "Weil ich mich zunehmend auf italienische Filmemacher konzentriere, die entweder bereits eine Stimme in der internationalen Landschaft sind oder die Zukunft sein werden", fügte Mieli hinzu und erläuterte seinen zunehmend internationalen Produktionsansatz.