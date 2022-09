Kostet Netflix mit Werbung nur sieben Dollar?

Wirtschaft

Schon im November soll das neue Modell des Unternehmens auf den Markt kommen.

Netflix erwägt einem neuen Bericht zufolge einen Preis von nur sieben US-Dollar pro Monat für sein kommendes werbefinanziertes Streaming-Angebot, das Anfang 2023 auf den Markt kommen soll – weniger als die Hälfte seines Standardpakets mit zwei HD-Streams ohne Werbung, das in den USA 15,49 US-Dollar pro Monat kostet.Der Streaming-Anbieter erwägt, den Preis für das werbefinanzierte Paket auf sieben bis neun US-Dollar pro Monat festzulegen, bei einer Werbebelastung von vier Minuten pro Stunde, berichtet Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen. Eine werbefinanzierte Version von Disney+ soll im Dezember für 7,99 Dollar/Monat eingeführt werden, ebenfalls mit vier Minuten Werbung pro Stunde.Auf Nachfrage erklärte Netflix , dass es sich bei dem Bloomberg-Bericht um "Spekulationen" handele und dass das Unternehmen noch keine endgültigen Entscheidungen über die Preisgestaltung oder andere Details des Werbeplans getroffen habe. "Wir befinden uns noch in der Anfangsphase der Entscheidung, wie wir eine preisgünstigere, werbeunterstützte Stufe einführen werden, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen", sagte ein Sprecher. Der Netflix-Werbeplan wird keine Werbung im Kinderprogramm oder in Originalfilmen schalten und auch keine Downloads für die Offline-Nutzung oder die Möglichkeit, Werbung zu überspringen, ermöglichen, wie Bloomberg bereits berichtet hat.