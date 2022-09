«Lego Masters» überzeugt zunehmend bei den jüngeren Zuschauern

Quotennews

Auch wenn auf dem Gesamtmarkt noch Luft nach oben ist, setzte man sich in der Zielgruppe ohne Schwierigkeiten ganz nach oben.



Nachdem die vierte Staffel vonzunächst eher schwach und deutlich unter dem Vorjahresniveau gestartet war, war in der vergangenen Woche nun ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen gewesen. So hatte sich die Reichweite von zuletzt 1,15 auf 1,33 Millionen Menschen erhöht, was einen passablen Marktanteil von 6,0 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,71 Millionen Umworbenen stand zudem eine starke Quote von 15,7 Prozent auf dem Papier.Diese Woche blieb ein weiterer Anstieg zwar aus, allerdings hielt man zumindest in etwa das Niveau der Vorwoche. So wurden bei den 1,32 Millionen Zuschauern annehmbare 5,8 Prozent Marktanteil verbucht. 0,72 Millionen Jüngere entsprachen einem neuen Staffelbestwert und setzten sich zudem ganz nach oben an die Tagesrangliste in der Zielgruppe. Somit war RTL eine sehr hohe Sehbeteiligung von 14,6 Prozent sicher.Es schloss ichan, welche in der Vorwoche ihre Premiere gefeiert hatte. Mit den verbleibenden 0,91 Millionen Interessenten verlor man gegenüber der Vorwoche 100.000 Zuschauer. Folglich sank der Marktanteil von zuletzt 6,7 auf nun passable 6,0 Prozent. Bei den 0,34 Millionen Werberelevanten ging der Abend mit einer soliden Quote von 9,4 Prozent zu Ende.