Schnelle Autos, Leichtathletik und Football

Quotennews

Auch am Sonntag hatten die TV-Sender einiges an Live-Sport im Angebot - welcher Sport konnte überzeugen?

Das Erste blickte nach den großen Erfolgen der «European Championships» live zu, bei RTL dominierte den Nachmittag über dieund bei ProSieben Maxx ist weiter voll im Football-Modus mit. Die europäische Liga der American-Football-Teams lieferte mit der Partie Tirol gegen Berlin in der Spitze 0,054 Millionen Zuschauer ab, daher lag der Marktanteil während der gesamten Spielzeit bei 0,4 Prozent. Die klassische Zielgruppe wollte in der Spitze mit 0,031 Millionen Umworbenen glänzen, hier waren im besten Fall 1,1 Prozent am entsprechenden Markt möglich. Mit dem wohl immer funktionierenden Sport, Leichtathletik, hatte das Erste mitschon größere Aufmerksamkeit.Das Event aus Berlin lockte ab 15:30 Uhr 0,91 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil der Übertragung lag bei ordentlichen 7,5 Prozent. Auch hier sorgten die 14- bis 49-Jährigen für keine allzu großen Erfolge. Mit 0,16 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern waren 5,6 Prozent möglich. Das Event konnte trotz prominentem Teilnehmerfeld also keinesfalls an die Zahlen und Erfolge der «European Championships» anknüpfen. Demnach gehörte der Sonntag komplett den «Formel 1»-Fans.Aus Zandvoort wurde der Große Preis der Niederlanden übertragen und bereits zum «Countdown» ► ab etwa 14 Uhr waren 0,98 Millionen Zuschauer und 0,24 Millionen Umworbene an Bord. Die Marktanteile starteten bei jeweils 8,7 Prozent. Die Minuten «vor dem Rennen» waren dann mit 1,6 Millionen und 0,32 Millionen bereits noch erfolgreicher,ab 15 Uhr holte mit 2,04 und 0,38 Millionen Zuschauern Top-Werte. Die Marktanteile lagen da mittlerweile bei starken 17,2 Prozent am gesamten TV-Markt und 13,1 Prozent am Zielgruppen-Markt. Bis zur «Siegerehrung» um 16:45 Uhr waren dann bis auf 0,97 und 0,16 Millionen Fernsehzuschauer wieder weg, die Marktanteile rutschten auf 8,0 und 6,0 Prozent.