«Ready, Steady, Love!»: discovery+ schickt drei Promis auf Liebessuche

TV-News

Das nächste discovery+-Original wird noch im September an den Start gehen. Darin zu sehen sind Eva Benetatou, Janine Pink und Filip Pavlovic.

discovery+ hat den Start eines weiteren Originals noch in diesem Monat angekündigt.wird am 22. September an den Start gehen. Im Wochentakt veröffentlicht der Streamingdienst, der seit Ende Juni hierzulande verfügbar ist, immer am Donnerstag eine neue Ausgabe. Das Reality-Format dreht sich um die Liebessuche von drei prominenten Singles, die herausfinden wollen, wie man heutzutage die große Liebe findet. Mit dabei sind der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlovic, die ehemalige Siegerin von «Promi Big Brother», Janine Pink, und «Bachelor»-Kandidatin Eva Benetatou.Sie besuchen Single-Veranstaltungen, testen Dating-Apps und lassen sich auf „verrückte Dinge“ und Blind Dates ein, wie discovery+ in der Ankündigung verspricht. Herauskommen sollen dabei 50 Dates, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Egal ob traditionell oder ausgefallen – das Ziel ist immer, das Single-Dasein zu beenden. So besucht Pavlovic beispielsweise einen Poledance-Kurs und Pink macht sich in einer Kutsche auf die Jagd nach ihrem Partner. Benetatou dagegen holt sich Unterstützung von ihrer Mutter und einem Alpaka.«Ready, Steady, Love» ist eine Produktion der Good Times Fernsehproduktions-GmbH im Auftrag von Warner Bros. Discovery. Als Producerin seitens WBD ist Johanna Thiele verantwortlich.