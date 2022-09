VOX-Löwen mit beeindruckender Steigerung

Quotennews

Die Gründershow lockte eine Viertelmillion Zuschauer mehr an als zur Staffelpremiere. Dementsprechend stiegen auch die Marktanteile deutlich an

Mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe feierte die VOX-Gründershoweinen beeindruckenden Staffelstart in der vergangenen Woche. Mit 1,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von sieben Prozent lag man zudem beim Gesamtpublikum weit über dem Senderschnitt. An gestrigen Montagabend steigerte sich das Ergebnis deutlich, es schalteten 1,92 Millionen Zuschauer ein, was einer Sehbeteiligung von 8,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe sicherte sich der Kölner Sender mit 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen grandiose 16,4 Prozent Marktanteil.Auch im Tagesprogramm läuft es für VOX weiter sagenhaft. Am Nachmittag strahlte vor allem Guido Maria Kretschmer besonders hell, der aktuell gleich zwei Formate im Programm unterbringt. Um kurz vor 15:00 Uhr sicherte sich0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem grandiosen Marktanteil von 6,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe kratzte man mit 0,14 Millionen und 9,6 Prozent an der Zehn-Prozent-Hürde. Auchwar im Anschluss erfolgreich und holte 0,41 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe blieb die Quote mit 9,5 Prozent recht konstant. Auchhielt mit 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen das Niveau. Insgesamt stieg die Reichweite auf 0,63 Millionen, der Marktanteil verbesserte sich von 4,7 auf 6,0 Prozent.Am Vorabend sorgte die Kombination ausundeinmal mehr für Erfolg. Die Datingshow mit Roland Trettl markierte eine Reichweite von 0,67 Millionen, der Marktanteil lag bei soliden 4,8 Prozent. Der Kochshow-Klassiker sorgte ab 19:00 Uhr für 1,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und eine Einschaltquote von 5,5 Prozent. In der Zielgruppe stieg das Interesse von 0,16 auf 0,39 Millionen, die Marktanteile lagen bei 6,5 und herausragenden 10,1 Prozent.