«Mälzer und Henssler liefern ab!» kann die gute Koch-Quote nicht halten

Das «Grill den Henssler - Sommer-Special» holte die guten Quoten zum VOX-Sonntag zurück - leider war es nach fünf Ausgaben vorbei. «Mälzer und Henssler liefern ab!» kann kaum mithalten.

Fünf Ausgaben konnten VOX-Zuschauer das «Grill den Henssler - Sommer-Special» genießen, bei vier von fünf Folgen waren die Quoten insgesamt und in der Zielgruppe exzellent. Ruhige Wochen in der VOX-Sendeplanung also, doch hat wohl keiner einen Plan für die Zeit nach dem «Sommer-Special» gehabt. Wobei der Plan, die neuen Folgen vonnach der guten Aufmerksamkeit der Spezial-Folgen von «Grill den Henssler» recht schlüssig erscheint - er ging nur schlichtweg nicht wirklich auf.2021 feierte das Format «Mälzer und Henssler liefer ab!» Premiere vor 1,52 Millionen Zuschauern und guten 0,76 Millionen Umworbenen, die Marktanteile waren zum Auftakt mit 6,1 und starken 11,1 Prozent vollkommen in Ordnung, doch schon die zweite Episode sollte die Anteile auf eher mäßige 4,7 und noch immer gute 9,3 Prozent fallen lassen. Grund genug, eine zweite Staffel zu drehen war in jedem Fall da und relativ genau ein Jahr später, startete diese zweite Runde am gestrigen Sonntag. Nach den angesprochenen starken Wochen den Henssler-Specials mit bis zu 1,64 Millionen Zuschauern, enttäuschen 1,02 Millionen Fernsehzuschauer dann doch. Der Marktanteil überzeugt mit 4,5 Prozent eher nicht und auch die Zielgruppe kann das Ruder nicht gänzlich herumreißen.Hier kamen mit 0,49 Millionen Umworbenen gute 9,0 Prozent zustande, der Trend wird jedoch kaum ins Positive gehen. Oder doch? Immerhin präsentiert VOX nicht einfach nur eine identische, bis auf die Gerichte, zweite Episode und hofft auf Besserung. Mit dem Special «Fuchs und Strohe liefern ab!» wird kommenden Sonntag ein frischer Wind hoffentlich, für VOX, für neue Begeisterung sorgen. Wenn nicht, ist auch der Konzeptwechsel hin zu immer anderen Köchen wohl ein Schuss in den Ofen.