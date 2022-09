«Denn sie wissen nicht, was passiert» ist zurück!

Quotennews

Bereits vier Shows von «Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» gab es in diesem Jahr bereits. Alle vier waren auf ihre Weise erfolgreich - und die gestern?

Das RTL-Programm macht miteine holprige Quoten-Reise im Jahr 2022 durch. Am 08. und 15. Januar waren die Gesamtreichweiten mit 2,23 und 2,54 Millionen Zuschauern ab drei Jahren deutlich besser, als zuletzt im Jahr 2021, mit den folgenden zwei Shows am 18. und 19. Juni sank die Reichweite auf 1,8 und 1,88 Millionen Zuschauer ab. Doch kein Problem, denn von 9,2 und 10,6 Prozent am gesamten TV-Markt stieg der Anteil auf 11,2 und 10,1 Prozent an. So gestaltete sich auch die Leistung der Zielgruppe: Erst war der Köln-Sender mit 0,79 und 0,93 Millionen Umworbenen enorm erfolgreich - im Juni waren dann nur noch 0,54 und 0,6 Millionen 14- bis 49-Jährige möglich.Es dürfte also weitestgehend offen gewesen sein, wo es mit der Primetime-Show am gestrigen Samstagabend hingeht. Das Moderatoren-Trio ließ mit 1,79 Millionen Zuschauern jedenfalls die Reichweite der Show weiter sinken, doch steht das in keinem Fall für einen schlechten Abend bei RTL . Mit den gemessenen Zuschauern konnten 10,1 Prozent am TV-Markt blockiert werden, mit 0,52 Millionen Werberelevanten reichte es hier für sogar für 13,7 Prozent des Marktes. Im Vergleich zur letzten Show im Juni steigerte Köln also sogar die Quote in der klassischen Zielgruppe leicht von 13,3 Prozent.In der Nacht, ab 00:30 Uhr, lieferteschließlich einen runden Abschluss des Abends. Mit 0,48 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,4 Prozent wird man in Köln zufrieden sein, die Zielgruppe blieb bei 0,22 Millionen Umworbenen und steigerte daher sogar die Quote auf 14,3 Prozent.