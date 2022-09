Vier Sender - Vier Film-Samstage - Wo lief es am besten?

Quotennews

Welcher Spielfilm konnte am Samstagabend abräumen? Zwischen Drama, Action und Familienfilm war alles dabei!

ProSieben, Sat.1 VOX und RTLZWEI sollten sich den Film-Samstag aufteilen müssen. In Unterföhring wurdebei der roten Sieben gezeigt,lief bei der bunten Kugel von Sat.1 und die rote Kugel von VOX strahlteaus. Der Grünwald-Sender RTLZWEI wollte mitsein Teil vom Kuchen abhaben. Die am wenigsten gefragte Primetime und damit sprichwörtlich die rote Laterne, sollte die rote Sieben abbekommen. Lediglich 0,68 Millionen Zuschauer waren für «Edge of Tomorrow» zu begeistern, der Marktanteil lag bei mageren 3,1 Prozent. «Skyfire» bei RLTZWEI holte sich mit 0,73 Millionen Zuschauern den dritten Platz (MA: 3,3 Prozent) und «Transporter» war bei VOX bei 0,89 Millionen Fernsehzuschauern und 4,0 Prozent recht erfolgreich.Der Tagessieg der Film-Formate geht damit klar an Sat.1 und. Der Animationsfilm aus dem Jahr 2019 sicherte sich im Abendprogramm 1,33 Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 6,1 Prozent. Mit 0,49 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und einem Anteil von 11,0 Prozent am entsprechenden Markt reichte es auch zum klaren Sieg in dieser Kategorie. Dahinter veränderte sich jedoch einiges. «Edge of Tomorrow», im Gesamten noch durchgefallen, holte sich mit 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einem starken Marktanteil von 7,0 Prozent den beachtlichen zweiten Platz und ProSieben sollte einen starken Zielgruppen-Abend weiterführen.Direkt danach platzierte sich nämlich kein anderes der bisher genannten Film-Formate, sondern, das im Anschluss an die ProSieben-Primetime gezeigt wurde. Gemessen werden konnten 0,23 Millionen Umworbene und damit 7,6 Prozent Marktanteil. Und es sollte noch immer keine andere Primetime folgen - auf Platz vier lag mitder zweite Sat.1-Film des Abends. Hierzu schalteten ebenfalls 0,23 Millionen Werberelevante ein, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent. Erst dann kamen «Transporter - The Mission» mit 0,22 Millionen Umworbenen (MA: 5,2 Prozent) und «Skyfire» mit ebenfalls 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen (MA: 4,9 Prozent).