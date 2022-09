Fußball bis College-Football: Der Sport am Samstag

Quotennews

Sportlich hatte der Samstag neben der klassischen «Sportschau» oder dem «aktuellen Sportstudio» einiges zu bieten. Vom Fußball der Frauen bis an die Colleges der USA ginge die Übertragungen.

Der Fußball gehört wohl zum Samstag wie kaum eine andere Sportart zu einem Wochentag. 18 Uhr, Samstag, Das Erste . Hier finden sich wöchentlich während der Bundesliga-Saison zahlreiche Zuschauer ein, um die Zusammenfassungen der deutschen Ligen des Spieltags zu sehen. Gestern kamen zu "Vor-Bundesliga"-«Sportschau» bereits gute 1,86 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag somit bei direkt guten 15,6 Prozent. Die jüngeren Zuschauer ließen ein wenig auf sich warten, für 11,4 Prozent sorgten 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit dem Anpfiff der Bundesliga-Zusammenfassungen ab 18:30 Uhr entfaltete sich das volle Potenzial. 3,26 Millionen Zuschauer und ein starker Marktanteil von 20,6 Prozent standen zu Buche, die jüngere Zuschauerschaft verdoppelte sich in etwa auf 0,49 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 17,3 Prozent.Im zeitversetzten Vergleich wollten am Abend noch 1,69 Millionen Zuschauerim Zweiten sehen, hier lag der Marktanteil bei 12,9 Prozent. Jüngere Zuschauer konnten in Mainz noch 0,27 Millionen ermittelt werden, hier kam es demnach zu 8,7 Prozent am entsprechenden Markt. Doch gab es beim ZDF zuvor echten Live-Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen traf in einem WM-Quali-Spiel auf die Türkei. Die Übertragung aus Bursa ab 14:45 Uhr verfolgten 1,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, diese Reichweite spülte dem ZDF gute 15,7 Prozent Marktanteil an. Bei den jüngeren Zuschauern lieferten 0,21 Millionen Fernsehenden, mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent, etwas weniger ab. Deutschland konnte 3:0 gewinnen und sich so für die Weltmeisterschaft 2023 qualifizieren.Doch nicht alles am gestrigen Fernseh-Tag musste Fußball heißen - bei ProSieben Maxx wurde das Ei geworfen.holte die Partie Michigan State gegen Western Michigan nach Deutschland. Während vier Touchdowns, geworfen von Payton Thorne, Quarterback der Michigan State, den Sieg für die "Spartans" sicherten, wollten eher mäßig zwischen 0,12 und 0,15 Millionen Zuschauern den Vierteln des Spiels folgen. Die Marktanteile bewegten sich hier zwischen 0,5 und 1,2 Prozent am gesamten TV-Markt. Die Zielgruppe war mit Zahlen zwischen 0,06 und 0,09 Millionen gleichermaßen dünn besetzt, wobei in der Spitze gute 4,1 Prozent am entsprechenden Markt erreicht wurden.