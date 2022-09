«Die Ringe der Macht» holt starkes Eröffnungsergebnis

TV-News

Laut Angaben des Streamingdienstes Prime Video wurde der «Herr der Ringe»-Ableger am ersten Tag weltweit 25 Millionen Mal abgerufen – Rekord für Amazon.

Amazon Prime Video kann auf einen erfolgreichen Rollout seiner prestigeträchtigen und dem Vernehmen nach absurd teuren Serieblicken. Die Kritiken fielen überwiegend positiv aus und auch die Abrufzahlen sollen alles bisher Gezeigte in den Schatten gestellt haben. Dies jedenfalls gab der Streamer am Wochenende bekannt. Abrufzahlen von Streamingdiensten sind in der Regel mit großer Vorsicht zu genießen, stammen sie meist von den Anbietern selbst, was bedeutet, dass man für gewöhnlich nur die Crème de la Crème der Ergebnisse an die Öffentlichkeit kommuniziert, um in einem guten Licht dazustehen.Amazon-Angaben zufolge wurde «Die Ringe der Macht» in den ersten 24 Stunden, in denen die ersten beiden Folgen der TV-Serie zum Streamen auf Prime Video in 240 Ländern und Territorien verfügbar waren, von 25 Millionen Zuschauern weltweit angesehen. Die Event-Serie debütierte weltweit am 1. und 2. September, je nachdem, aus welchem Gebiet und in welcher Zeitzone Prime-Kunden aus der ganzen Welt gestreamt haben. Nun der Genusshinweis zu den Zahlen: In seiner Veröffentlichung, in der die Zuschauerzahlen der «Rings of Power»-Premiere angekündigt wurden, hat Amazon weder angegeben, wie eine Ansicht gemessen wird, noch wie viel von einer Folge ein Benutzer sehen muss, um als Zuschauer zu zählen.„Es passt irgendwie, dass Tolkiens Geschichten – die zu den beliebtesten aller Zeiten gehören und von vielen als der wahre Ursprung des Fantasy-Genres angesehen werden – uns zu diesem stolzen Moment geführt haben“, sagte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios eine Erklärung von Amazon zusammen mit den Zuschauerzahlen von „Rings of Power“. „Ich bin Tolkien Estate – und unseren Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay, Executive Producer Lindsey Weber, Cast und Crew – so dankbar für ihre unermüdliche Zusammenarbeit und grenzenlose kreative Energie. Und es sind die zig Millionen Fans, die zuschauen – die genauso leidenschaftlich für Mittelerde sind wie wir –, die unser wahres Maß für den Erfolg sind.“