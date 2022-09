Clemens von Thielmann: Neu in unserem Team ist Lena Cassel

Interview

Im Gespräch mit Quotenmeter zieht Clemens von Thielmann, Business Lead Sports bei Prime Video in Deutschland, ein Fazit der vergangenen Saison und stellt ein neues Gesicht vor der Kamera vor.

Zunächst steht die Zufriedenheit der Zuschauer:innen mit Mittelpunkt. Mit Blick auf unsere erste UEFA Champions League-Saison können wir festhalten, dass wir eine sehr gute Übertragungsqualität ohne wesentliche technische Probleme gewährleisten konnten und auch unser Moderations- und Expert:innen-Team bei den Fußballfans positiv aufgenommen wurden. Hervorzuheben ist auch die Arbeit der vielen Kollegen hinter den Kameras, in den Übertragungswägen und in unserem Studio in Köln. Insgesamt betrachtet sind wir durchaus zufrieden mit unserer ersten Saison.Mit über drei Millionen Haushalten – es kann davon ausgegangen werden, dass pro Haushalt öfters mehrere Personen zusehen – haben wir im letzten Jahr einen neuen Rekord abseits des Free-TVs aufgestellt, darauf sind wir sehr stolz. Natürlich war es sehr schade, dass es keine deutsche Mannschaft bis ins Halbfinale geschafft hat. Doch auch nach dem Ausscheiden der Bayern war das Interesse der Zuschauer:innen hoch, so dass wir mit den Zahlen zufrieden sind. Auch die Gruppenspiele liefen sehr erfolgreich, vor allem die Begegnung des FC Bayern mit dem FC Barcelona direkt am ersten Spieltag stieß auf großes Interesse bei den Zuschauer:innen. Wir bitten um Verständnis, dass wir konkrete Zahlen allerdings nicht nennen.Mit den Begegnungen gegen Barcelona und Inter Mailand dürfen sich die Bayern-Fans unter den Prime Video-Zuschauer:innen auf zwei absolute Spitzenspiele freuen, wobei die Rückkehr von Robert Lewandowski an die alte Wirkungsstätte besonders spannend sein wird. Ein weiteres Highlight ist das Spiel Borussia Dortmund gegen Manchester City, ebenfalls mit einem Rückkehrer, Erling Haarland, der sensationell in die Premier League-Saison gestartet ist. Zudem haben wir uns am dritten Spieltag für die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur um 21 Uhr entschieden, um die Begeisterung und Euphorie, die Frankfurt in der letzten Saison in der Europa League ausgelöst hatte, auch unseren Prime Zuschauer:innen nicht vorzuenthalten.Der Austragungsort unserer Spiele richtet sich nach dem Ergebnis der Auslosung und nimmt keinen Platz in der Auswahl unserer Spiele ein.Wir waren in unserer ersten Saison zufrieden mit den Übertragungen und den Leistungen unseres Expert:innen-Teams – deswegen freuen wir uns auch in dieser Saison mit Tabea Kemme, Kim Kulig, Josephine Henning, Matthias Sammer, Mario Gomez, Patrick Owomoyela sowie Benedikt Höwedes als „Kernteam“ zu gehen. Natürlich werden auch in dieser Saison weitere Expert:innen als Gäste dazu kommen. Neu in unserem Team ist Lena Cassel, sie wird bei den Prime Video-Übertragungen durch die Highlightshow führen.Natürlich sind internationale Spiele immer etwas Besonderes, aber auch die Atmosphäre in den nationalen Stadien, wenn die deutschen Mannschaften vor heimischem Publikum auf internationaler Bühne spielen ist einzigartig – diese Stimmung wollen wir in dieser Saison auch für unsere Zuschauer:innen zuhause einfangen. Auch deshalb planen wir bei jedem unserer Spiele mit unseren Leuten vor und hinter der Kamera vor Ort im Stadion zu sein.Bitte haben sie Verständnis, dass wir uns zu Rechte- und Lizenzthemen nicht äußern.Mit Tabea Kemme, Kim Kulig und Josephine Hennings haben wir drei fantastische Expert:innen in unserem Team, auf Kommentatoren-Ebene sind wir mit unserem eingespielten Duo Jonas Friedrich und Weltmeister Benedikt Höwedes sehr zufrieden.Absolut. Wir haben zuletzt oftmals gesehen, wie weit Teamzusammenhalt aber auch eine starke Kurve eine Mannschaft in der Champions League tragen kann. Leipzig in 2020 oder Villarreal in der vergangenen Saison, welche jeweils erst im Halbfinale gestoppt werden konnten, sind dafür sehr gute Beispiele.Hier spricht mein Herz und meine fachliche Einschätzung die gleiche Sprache. Auch wenn es abzuwarten bleibt, wie sich die vielversprechenden Verstärkungen beim FC Bayern entfalten werden, so sehe ich den FC Bayern auf vielen Positionen deutlich entwickelt und gestärkt, den Weggang von Robert Lewandowski gut kompensiert und setze daher auf den FC Bayern.