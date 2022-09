«Das Damengambit»: Netflix einigt sich mit Klägerin

US-Fernsehen

Die Macher der Fernsehserie haben wohl ihre Hausaufgaben nur unzureichend erledigt. Nun haben Netflix und eine georgische Schachgroßmeisterin den Streit beendet.

Netflix hat zugestimmt, die Klage einer georgischen Schachgroßmeisterin beizulegen, die behauptet hatte, sie sei in einer Folge vonverleumdet worden. "Die Parteien sind erfreut, dass die Angelegenheit beigelegt wurde", sagte Rechtsanwalt Alexander Rufus-Isaacs, der Gaprindashvili vertrat.Nona Gaprindashvili argumentierte, dass ihre Leistungen verunglimpft wurden, als ein Schachsprecher in der Netflix-Serie fälschlicherweise behauptete, sie habe "nie gegen Männer gespielt". Tatsächlich hatte Gaprindashvili bis 1968, dem Jahr, in dem die Serie spielt, gegen 59 männliche Gegner gespielt.Netflix hatte versucht, die Klage mit der Begründung abzuweisen, dass die Macher der Serie nach dem Ersten Verfassungszusatz über eine umfassende Lizenz verfügten. Im Januar wies ein Bundesrichter dieses Argument jedoch zurück und entschied, dass fiktionale Werke nicht vor Klagen geschützt sind, wenn sie reale Personen diffamieren.