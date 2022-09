«Wer stiehlt mir die Show?» verabschiedet sich mit starkem Resultat

Quotennews

Zu Beginn der Staffel musste die Show erst in Fahrt kommen, die letzten drei Ausgaben präsentierten sich nun sehr überzeugend.



Zum letzten Mal für diese Staffel hieß es am gestrigen Abend bei ProSieben . Diese Frage durfte gestern Nilam Farooq stellen, nachdem sie sich in der vergangenen Woche die Moderationsrolle gesichert hatte. Die Chance dazu hatten Joko Winterscheidt, Olli Schulz, Fahri Yardim und Wildcard-Kandidatin Laura, doch im Finale behauptete sich Nilam Farooq erneut. In der Vorwoche hatte sich die Zuschauerzahl mit 1,53 Millionen auf einem hohen Niveau gehalten, was starken 7,2 Prozent Marktanteil entsprach. Die 1,01 Millionen Jüngeren sicherten sich eine herausragende Quote von 20,4 Prozent.Mit weiterhin 1,48 Millionen Fernsehenden musste ProSieben nur kleine Verluste hinnehmen. Das Format verabschiedete sich somit mit einer überzeugenden Sehbeteiligung von 6,9 Prozent in die Pause. Zum dritten Mal in Folge hielt der Sender sich in der Zielgruppe über der Marke von einer Million Zuschauern. Mit exakt 1,00 Millionen Umworbenen setzte sich die Übertragung zudem an die Spitze der Tagesrangliste. Zudem stand ein ausgezeichnetes Resultat von 20,1 Prozent auf dem Papier.Im Anschluss schauten die Teilnehmer der Show noch beivorbei. Klass Heufer-Umlauf hatte nämlich seine dreimonatige Sommerpause beendet und startete sein Programm gestern wieder. Das Format profitierte von dem starken Vorlauf und hielt weiterhin 0,49 Millionen Neugierige auf dem Sender. Gegenüber der letzten Ausgabe Ende Mai kletterte der Marktanteil so von niedrigen 2,2 auf hohe 5,3 Prozent. Bei den 0,31 Millionen Werberelevanten wurden starke 14,1 Prozent eingefahren.