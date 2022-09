Armie-Hammer-Doku entfernt Biss-Wunde

US-Fernsehen

Die neue Doku-Reihe von discovery+ sorgt für Schlagzeilen.

, eine neue discovery+-Doku-Serie über die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Armie Hammer, nimmt nach ihrer Veröffentlichung eine Änderung vor und entfernt ein Bild eines angeblichen Bissabdrucks, von dem eine Ex des Schauspielers glaubte, es sei ein Foto ihres eigenen Körpers. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem fraglichen Bild um ein Bisswunden-Tattoo von Pinterest.In «House of Hammer» spricht Courtney Vucekovich – eine von Hammers ehemaligen Partnerinnen, die ihm unangemessenes sexuelles Verhalten vorgeworfen hat – über die Übergriffe, die Nötigung und den Missbrauch, die sie während ihrer Beziehung mit dem Schauspieler angeblich ertragen musste. In einem Interview vor laufender Kamera sagt sie, der Schauspieler habe sie zu BDSM-Situationen überredet, in denen sie sich nicht sicher gefühlt habe, darunter Fesselungen mit Seilen und Beißereien."Er sagt dir, du sollst sie wie ein Ehrenabzeichen tragen", sagt sie über Hammers angebliche Bisswunden. "Fast so, als hätte er mir eingeredet, ich hätte Glück, dass ich sie habe. So beschissen es auch klingt, aber damals habe ich das als Liebe interpretiert. Wenn ich es mir jetzt ansehe, wird mir schlecht. Er verschiebt deine Grenzen Stück für Stück."