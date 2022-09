Sat.1 räumt mit neuen Folgen von «Navy CIS» ab

Quotennews

Die neue Ausgabe kam sogar noch deutlich besser an als die Episoden von «Navy CIS: Hawaii» zuletzt.



Nachdem Sat.1 die Ausstrahlung von «Navy CIS: Hawaii» beendet hat, müssen die Fans dennoch nicht ganz auf neue Krimifolgen verzichten. Denn stattdessen ging es nun weiter mit dem zweiten Teil der 19. Staffel von. Zuletzt hatte der Sender hier im März neue Episoden ausgestrahlt, nun steigt man bei der elften Ausgabe ein.Für die neue Ausgabe fanden 1,62 Millionen Fernsehende auf den Sender, womit man sich sogar vor das Showprogramm bei ProSieben setze. Bei dem Ableger auf Hawaii hatte es lediglich die erste Folge auf eine größere Reichweite geschafft. Der Sender wurde mit einer hohen Quote von 6,6 Prozent belohnt. Auch bei den 0,39 Millionen Jüngeren fuhr man mit knapp überdurchschnittlichen 7,1 Prozent Marktanteil sehr gut. Im Anschluss folgte zudem noch eine neue Folge von Navy CIS: L.A.>>. Weiterhin sicherten sich 1,49 Millionen Serienfans einen überzeugenden Marktanteil von 6,1 Prozent. Bei den 0,35 Millionen Umworbenen waren noch passable 5,9 Prozent übrig.RTL zeigte eine weitere Wiederholung der Realitysoap, diesmal bei StarCar Europa Service Group. Tatsächlich fuhr man mit 1,33 Millionen Zuschauern und einer akzeptablen Quote von 5,5 Prozent Marktanteil das bisher beste Resultat in diesem Sommer ein. Auch die Zielgruppe war mit 0,44 Millionen Werberelevanten nun besser vertreten und es war eine annehmbare Sehbeteiligung von 7,8 Prozent möglich.