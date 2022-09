«Wir werden groß!» stagniert auf ausbaufähigem Niveau

Quotennews

RTLZWEI punktete wie gewohnt mit Sozialreportagen. Allerdings liefen die beiden Ausgaben recht deutlich unter dem Niveau der vergangenen beiden Wochen.



VOX begleitete mehrere Kinder beim Heranwachsen nun schon seit knapp sechs Jahren. Zunächst unter dem Titel «Die wunderbare Welt der Kinder», zeigt nun, wie Tom, Mert, Paulina, Abigail und die anderen Kinder groß geworden sind. Der zweite Teil des diesjährigen Experiments begleitet die Kinder bei einem viertägigen Abenteuer, wobei sie gemeinsam in einem Haus leben und sich selbst versorgen müssen.Der erste Teil hatte in der Vorwoche 0,58 Millionen Zuschauer zum Einschalten überzeugt, was einen niedrigen Marktanteil von 2,4 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,34 Millionen Jüngeren stand eine passable Quote von 6,2 Prozent auf dem Papier. Tatsächlich gelang dem Format auch in dieser Woche keine Verbesserung, denn das Programm stagnierte beinahe. Es schalteten 0,55 Millionen Neugierige ein, die für ernüchternde 2,3 Prozent Marktanteil sorgten. Besser lief es in der Zielgruppe mit 0,35 Millionen Umworbenen, die für annehmbare 6,1 Prozent sorgten.RTLZWEI fuhr mit einer Ausgabe vonweiterhin gut, wenn man auch gegenüber den Vorwochen verlor. Mit 0,65 Millionen Zuschauern ging es von zuletzt hohen 3,2 auf gute 2,7 Prozent Marktanteil zurück. Die 0,25 Millionen Werberelevanten rutschten unter den Senderschnitt auf solide 4,3 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei, was im Anschluss lief. Die 0,55 Millionen Interessenten sicherten sich noch starke 3,9 Prozent Marktanteil. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen war man von zuletzt 7,1 auf nun gute 4,9 Prozent abgerutscht.