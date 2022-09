Planänderung: «Britt  Der Talk» startet ohne «Volles Haus!»

TV-News

Eigentlich sollte die Rückkehr von Britt Hagedorn als Talkshow-Moderatorin im Rahmen des neuen Nachmittagsformats «Volles Haus!» im Winter erfolgen, nun krempelt Sat.1 seine Pläne für den Vorabend komplett um.

Wie langfristig plant Sat.1 sein Programm? Diese Frage muss angesichts der neuesten Entwicklungen gestellt werden. Wie der Sender am Mittwochmittag mitteilte, wird das Comeback der Talkshowmit Britt Hagedorn vorerst doch kein Teil des neuen Nachmittagsformats, dessen Start nach wie vor für den Winter geplant ist. Stattdessen darf Hagedorn bereits ab dem 24. Oktober in der Daytime täglich ab 16:00 Uhr ran. Sat.1-Chef Daniel Rosemann begründete den früheren Sendestart mit der „Resonanz auf das Comeback von «Britt – Der Talk»“, die er als „mehr als überschwänglich“ bezeichnete, weswegen man den Start in den Oktober vorziehe – „losgelöst von unserer neuen Sat.1-Nachmittagsshow «Volles Haus!»“, so Rosemann. Das Nachmittagsprogramm geht erst einige Wochen nach der Geburt des Kindes von Moderatorin Jasmin Wagner an den Start, die das Format gemeinsam mit Jochen Schropp moderieren wird.Die Planänderung umfasst auch den weiteren Verlauf des Nachmittags- und Vorabendprogramms. So bleibt es zwar ab 17:00 Uhr bei einer Doppelfolge von, auf die 18-Uhr-Stunde wechselt dann aber die bislang erfolglose Kochshowmit Alexander Kumptner. Etwas überraschend setzt Sat.1 ab 19:00 Uhr dann auf die Unterhaltungsshow, erst vor wenigen Wochen ihr Comeback mit Daniel Boschmann feierte und als eines der wenigen Eigenproduktionen am Montagabend gute Quoten generierte. In der täglichen Vorabend-Sendung spielen ab 24. Oktober „Frauen aus dem wahren Leben“ mit den Fähigkeiten ihres Mannes.„Mit dem Start bieten wir den Sat.1-Zuschauer:innen ab 24. Oktober einen neu gestalteten Vorabend – mit einer täglichen Ausgabe von «Mein Mann kann». 'Volles Haus!' kommt wie geplant mit den Moderator:innen Jasmin Wagner und Jochen Schropp im Winter 22/23 ins Sat.1-Programm“, verspricht Rosemann. «Volles Haus!» soll ab Winter dann von 16 bis 19 Uhr gesendet werden. Spannend dürfte dann die Entwicklung des Programms danach und davor sein, Sat.1 möchte sich bekanntlich von seinen Scripted Realitys trennen.Inwieweit die Planänderung tatsächlich auf der Resonanz der Zuschauer basiert, ist nicht ganz klar. Vor einem Monat berichtete bereits die ‚Bild‘-Zeitung von einem Start der Talkshow mit Britt Hagedorn im Oktober. Damals war zwar noch die Rede davon, dass die Sendung im Rahmen von «Volles Haus!» starten würde. Sendersprecher Christoph Körfer schob den Spekulationen Anfang August einen Riegel vor. Gegenüber ‚DWDL‘ ließ es sich damals so zitieren: „Die neue Sat.1-Nachmittagsshow «Volles Haus» startet wie geplant im Winter 2022/2023. Drei Stunden. Täglich von 16 bis 19 Uhr. Live. Die Moderatoren und die Inhalte wird Sat.1 rechtzeitig vorstellen. Unsere Vorfreude kann kaum größer sein." Auf den Start von «Britt» ging er in dem Statement jedoch nicht detaillierter ein. Laut des Berichts erteilte Körfer lediglich dem Datum „10. Oktober“ eine Absage. Nun startet man eben zwei Wochen später.