Joko & Klaas verlängern bei ProSieben

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die beiden wohl größten Sendergesichter des Privatsenders ProSieben , haben ihre Verträge mit der TV-Station verlängert. Die exklusive Zusammenarbeit werde um „mehrere Jahre“ fortgesetzt, eine genaue Angabe zur Dauer machte ProSieben in seiner am Mittwoch versendeten Pressemitteilung nicht. Gemeinsam wolle man an weiteren neuen Projekten arbeiten, heißt es darin. Winterscheidt und Heufer-Umlauf lassen sich in der Mitteilung lediglich mit den Worten „Ja, es ist Liebe!“ zitieren.Angefangen hat die Karriere von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zwar nicht bei ProSieben, doch beim Unterföhringer Sender hat sie so richtig Fahrt aufgenommen. Nach den Sendungen «MTV Home» bei MTV und «neoParadise» bei ZDFneo , wechselte das Entertainer-Duo 2013 exklusiv zu ProSieben und starteten die dritte Inkarnation ihrer Sendung unter dem Titel «Circus HalliGalli». Zuvor setzte man bereits die Unterhaltungsshow «Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt» um. Es folgten diverse weitere Projekte. Aktuell produziert man gemeinsam fünf neue Folgen von, die ab dem 18. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Klaas Heufer-Umlauf ist eben in eine neue «Late Night Berlin»-Staffel gestartet, während Joko Winterscheidt am gestrigen Dienstag die vierte Staffel seiner Quizshow «Wer stiehlt mir die Show?» beendete. Neue Folgen für das kommende Jahr sind beschlossene Sache.„We love! Seit zehn Jahren gehören Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ProSieben fest zusammen und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Sie stehen nicht nur für ausgezeichnete Unterhaltung und selbstentwickelte Shows, die weltweit einzigartig sind, sondern schenken uns und den Zuschauer:innen immer wieder besondere, herausragende und relevante Fernsehmomente. Diese Form des Entertainments ist einzigartig und macht uns stolz. Das gesamte ProSieben-Team freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit euch, lieber Joko und lieber Klaas“, freut sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann über die weitere Zusammenarbeit, der durchaus erleichtert über die Vertragsverlängerung sein dürfte, schließlich verlor sein Sender erst am Dienstag die Übertragungsrechte an der NFL ab der Saisons 2023/24 ( Quotenmeter berichtete ).