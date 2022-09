DFB-Pokal: Bayern im Zweiten, Gladbach im Ersten

TV-News

Die zweite Pokalrunde wurde am vergangenen Wochenende ausgelost. Nun steht fest, welche Partien im Free-TV zu sehen sein werden. Gespielt wird Mitte Oktober.

Am 18. und 19. Oktober wird die zweite Runde des DFB-Pokals ausgespielt, deren Auslosung am vergangenen Wochenende stattfand. Diese ergab einige interessante Partien, wie das Bundesliga-Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 sowie dem widererstarkten Zweitliga-Team von Hannover 96, das auf Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund trifft. Titelverteidiger RB Leipzig empfängt derweil im heimischen Stadion den Hamburger SV. All diese Partien werden allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein, die ARD und das ZDF haben sich für andere Partien entschieden.So überträgt Das Erste am Dienstag, 18. Oktober, das Gastspiel von Borussia Mönchengladbach am Böllenfalltor, dem Stadion von Zweitligist Darmstadt 98, aktuell Tabellenvierter. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr. Im ZDF wird 24 Stunden später das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München zu sehen sein. In den vergangenen zehn Jahren trafen beide Teams im Pokal dreimal aufeinander. Das ZDF startet um 20:15 Uhr in die Übertragung, Anpfiff ist ebenfalls um 20:45 Uhr.Wer alle Spiele live sehen will, muss sich auf ein Sky-Abonnement berufen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien in voller Länge. Bei DAZN gibt es den DFB-Pokal ebenfalls zu sehen, allerdings nur in der Zusammenfassung. Zusammenfassungen der Mittwochs-Spiele sendet auch das ZDF im Anschluss an die Live-Übertragung am 19. Oktober.