Quotencheck

In den vergangenen Monaten strahlte ProSieben insgesamt 20 neue Ausgaben aus. Jedoch war man nicht die erste Adresse.

Schon 18. Staffeln hat die Fernsehserieauf dem Buckel, die seit einigen Jahren nicht mehr von Shonda Rhimes, sondern Krista Vernoff geleitet wird. Zuletzt war auch Ellen Pompeo immer wieder im Mittelpunkt, vor einiger Zeit erkrankte ihre Figur Dr. Meredith Grey beispielsweise an Corona (Staffel 17) und lag im Koma. Für ein neues Fernsehprojekt wird Pompeo in der kommenden 19. Runde nur noch bei der Hälfte der Episoden vor der Kamera stehen.Inzwischen läuft die Serie als Free-TV-Premiere bei ProSieben am Montagabend, rund eine Woche vor der Fernsehausstrahlung werden allerdings die Episoden werbefrei bei Joyn und Disney+ angeboten. Man kann schon sagen, dass die Premiere der Staffel mit 0,80 Millionen Zuschauern, wovon 0,39 Millionen Werberelevanten eine klare Sprache sprechen: Nur 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fuhr man am 28. März um 21.15 Uhr ein.Eine Woche später schalteten nur noch 0,77 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil bei den Umworbenen blieb mit 5,7 Prozent stabil. Es wurden 0,38 Millionen junge Zuschauer ermittelt. Am 11. April sicherte sich die Folge „Hitzewelle“ 0,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, mit 0,43 Millionen jungen Leuten wurden allerdings deutlich bessere 6,6 Prozent Marktanteil eingefahren.Doch bereits drei Wochen später sackten die Werte ab: Zwei Wochen nach Ostermontag waren nur 0,64 Millionen Zuschauer dabei. Die Ausgabe vom 9. Mai konnte nur 0,25 Millionen junge Menschen vorweisen, womit man schlechte 4,4 Prozent Marktanteil holte. Immerhin wurde es in den darauffolgenden Wochen einen Tick besser: 5,8 und 5,7 Prozent Marktanteil sicherte sich ProSieben Eine Woche nach Pfingsten waren sogar 0,84 Millionen Zuschauer mit von der Partie, die Reichweite beim jungen Publikum blieb mit 0,37 Millionen stabil. Bei den Umworbenen sicherte man sich aber viel zu niedrige 6,7 Prozent Marktanteil. Am Montag, den 20. Juni, lief es mit 0,82 Millionen Zuschauern verhältnismäßig gut. Allerdings stürzte «Grey’s Anatomy» binnen zwei Wochen über 0,75 Millionen auf 0,63 Millionen. Auch das Ergebnis bei den jungen Leuten stürzte auf 5,7 Prozent.Mit kleinen Abschlägen muss man aber sagen, dass das Publikum der Serie treu ist. 0,68 Millionen Zuschauer verfolgten beispielsweise das Staffelfinale, das am 22. August, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde. Sorgen machen weiterhin die nur 0,28 Millionen jungen Zuschauer, die auch nur für 5,3 Prozent Marktanteil sorgten.Im Durchschnitt erreichte die 18. Staffel von «Grey’s Anatomy» nur noch 0,74 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent Marktanteil. Es wurden 0,35 Millionen junge Zuschauer ermittelt, die zu 6,1 Prozent Marktanteil führten. Das ist für ProSieben eindeutig zu wenig.