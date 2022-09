3 Quotengeheimnisse

In den vergangenen Tagen liefen zahlreiche Dokumentationen über die Königin der Herzen.

Der Fernsehsender RTL strahlte vor knapp einer Woche diese Dokumentation aus, die auf dem neuen «Barbara Salesch»-Platz lief. Die Produktion von Jenny Dames brachte dem Sender 0,33 Millionen Zuschauer, die Dokumentation aus dem Jahr 2020 sicherte sich 6,9 Prozent. Das Werk von itn productions fuhr 0,12 Millionen junge Zuschauer ein, sodass ein Marktanteil von guten 11,4 Prozent erreicht wurde.Ebenfalls war Jenny Dames an dieser Dokumentation beteiligt, die auch vor zwei Jahren produziert wurde. Die Fernsehstation RTL setzte am Samstag, den 3. September, um 15.45 Uhr auf den Film. 0,67 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei und verhalfen dem Sender zu mittelmäßigen 6,4 Prozent. Ein Manko gab es zudem: Die Dokumentation wurde nur von 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen geschaut, was zu 4,5 Prozent Marktanteil führte.Das Zweite Deutsche Fernsehen setzte am Sonntag, den 28. August, auf den Film von «ZDFzoom». Die Produktion von Jenna Chisnall, die von Petra Schulz und Media Atelier für das deutsche Fernsehen bearbeitet wurde, erreichte 1,23 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,6 Prozent. 72 Films war für die Produktion verantwortlich, die 0,14 Millionen junge Zuschauer anlockte und mit 6,5 Prozent etwas auf der Strecke blieb.