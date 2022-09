FOX will nicht mehr von Absetzungen sprechen

US-Fernsehen

Im Reality-Bereich können Formate durchaus länger pausieren, meint Rob Wade.

Mehrere Serien im Programm von FOX sind noch nicht verlängert worden, aber der Chef der alternativen Unterhaltung, Rob Wade wollte das Wort "Absetzung" nicht in den Mund nehmen. "Wir lassen alle unsere Serien vor sich hin köcheln", sagt er und verweist darauf, dass ein leichter Anstieg der Einschaltquoten nicht immer zu einer Wertsteigerung für Fox führt."Eines habe ich in den letzten Jahren gelernt: Man weiß nie, wann man zurückkommen will. Es ist nicht mehr wie früher, wo dies eine Fünf und dies eine Drei und dies eine Zwei [in den Einschaltquoten] bekam, denn es gibt tatsächlich einen finanziellen Unterschied zwischen einer Zwei und einer Drei, [aber] zwischen drei Zehnteln gibt es nicht viel Unterschied. Man weiß also nie, wann man etwas zurückbringen will und wann man genug Geld hat, um eine größere Serie zu kaufen."Deshalb, so sagt er, wird bei Sendungen wie «Domino Masters», «Joe Millionaire»: For Rich or Richer» und «The Real Dirty Dancing» kreativ an den Budgets gearbeitet", aber sie wurden noch nicht offiziell verlängert oder abgesetzt.