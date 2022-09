Jamie Lynn Spears nimmt an einer Reality-Show teil

US-Fernsehen

Die Schwester von Britney Spears wird mit weiteren Stars an einem neuen FOX-Programm teilnehmen.

FOX hat grünes Licht für eine amerikanische Version vongegeben, einem ungescripteten Format aus Großbritannien. Die US-Version trägt den Arbeitstitel «Special Forces: The Ultimate Test» und zeigt 16 prominente Kandidaten, die sich einer Reihe von Herausforderungen stellen müssen, die einem Trainingslager der Spezialeinheiten nachempfunden sind.Bei der von Fox als "das ultimative soziale Experiment für Prominente" bezeichneten Sendungwerden der NFL-Veteran Danny Amendola, der mit New England zwei Super-Bowl-Titel gewann, das Spice Girl Mel B. die ehemalige «Bachelorette» Hannah Brown, der Fernsehkoch Tyler Florence, die Reality-Persönlichkeit Kate Gosselin, der NBA-Champion Dwight Howard, der R&B-Sänger und Pastor Montell Jordan, der Skifahrer Gus Kenworthy, die Turnerin Nastia Liukin und der Fußballstar Carli Lloyd, «7th Heaven»-Darstellerin Beverley Mitchell, «The Real Housewives of Atlanta»-Star Kenya Moore, Baseball-Ruhmesfänger Mike Piazza, Reality-TV-Arzt Drew Pinsky, Trump-Mitarbeiter Anthony Scaramucci sowie «Zoey 101»-Star Jamie Lynn Spears als Kandidaten dabei sein."Es war die mentale Vorbereitung, auf die ich versucht habe, mich zu konzentrieren, während ich von meinen Kindern weg war." sagte Spears. "Es war alles, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche. Ich habe so viel mehr Respekt vor dem, was [echte Special-Forces-Soldaten] dort draußen tun. Es ist wichtig, dass meine Kinder sehen, wie ich das mache, und dass sie sehen, was wirklich wichtig ist. Ich wünschte fast, es gäbe eine Juniorversion, in der ich meine Kinder [bei der Ausbildung der Spezialeinheiten] beaufsichtigen könnte, um ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die Realität zu geben und zu zeigen, wie gesegnet wir sind."«SAS» wurde 2015 erstmals auf dem britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt und lief bisher sieben Staffeln lang. Das Besondere an der Serie ist, dass die Kandidaten zwar ausscheiden können, es aber keine Ausscheidungsrunden gibt, was bedeutet, dass alle "Siege" von der Willenskraft der Kandidaten abhängen, im Spiel zu bleiben.