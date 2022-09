«Frühstücksfernsehen» feiert Jubiläum auf allen Seven.One-Sendern

TV-News

Anfang Oktober feiert das «Sat.1 Frühstücksfernsehen» seinen 35. Geburtstag. Gefeiert wird dabei nicht nur auf Sat.1, sondern unter anderem auch bei Kabel Eins Doku und ProSieben Maxx.

Mit einem durchschnittlichen Zielgruppen-Marktanteil von 17,3 Prozent im laufenden Jahr gibt es für Sat.1 und dasohnehin viel zu feiern. Neben der Marktführerschaft im Morgenprogramm kommt im Oktober noch ein beeindruckendes Jubiläum hinzu. Am 1. Oktober, ein Samstag und damit nicht Sendetag, wird die Sendung 35 Jahre alt. Gefeiert wird ein paar Tage später, nämlich am Dienstag, den 4. Oktober. Zum Geburtstag hat sich der Sat.1-Mutterkonzern Seven.One Entertainment etwas Besonderes einfallen lassen.Nicht nur Sat.1 wird an jenem Tag ab 5:30 Uhr die Jubiläumssendung zeigen, sondern alle sieben Sender der Gruppe. Das «Sat.1-Frühstücksfernsehen» wird dann auf ProSieben , bei Kabel Eins, bei Sat.1 Gold , auf ProSieben Maxx , auf sixx und bei Kabel Eins Doku zu sehen sein.„Seit 35 Jahren so unfassbar erfolgreich – das muss gefeiert werden! Und zwar nicht nur beim Haussender Sat.1 , auch ProSieben , Kabel Eins, Sat.1 Gold sixx und Kabel Eins Doku lassen das #FFS mit der gemeinsamen Liveübertragung hochleben“, wird Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling in einer Mitteilung zitiert. Und wer weiß? Vielleicht bricht die Massenausstrahlung gar den diesjährigen Quotenrekord von 22,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, aufgestellt am 27. April.