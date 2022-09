Comic-Laden

Die Geschichte handelt von der „Frankenstein“-Autorin Mary Shelley und wurde von Lara Swiontek nun bebildert.

Der Graphic Novel "Verwandlung" knöpft sich die gleichnamige Kurzgeschichte von Mary Shelley vor und wurde dazu von der Illustratorin Lara Swiontek bebildert. In der Erzählung geht es um den reichen Guido, der in Geldnöte gerät und seinen Körper mit einem mystischen Wesen tauscht. Die damals in England als "Transformation" veröffentlichte Kurzgeschichte stammt aus der Sammlung für literarische Texte "The Keepsake" aus dem Jahr 1831. Die Zeichnungen von Lara Swiontek sind allerdings brandneu und dem 21. Jahrhundert angepasst.Guido, Ich-Erzähler des Graphic Novels, geht es in seiner oberflächlichen Scheinwelt nicht gut. Der junge Mann aus Genua stammt aus reichen Verhältnissen, doch das Familienerbe hat er während Reisen durch Italien und in Paris nach dem Tod seines Vaters verprasst. Zurück zu Hause in Genua ist auch noch der Schwiegervater in spe Alfredo Torella unzufrieden mit Guido und zieht in Erwägung, die Vermählung abzusagen. Doch unter bestimmten Bedingungen können sie wieder zusammenkommen und er könnte Torellas Tochter Juliet doch noch heiraten. Aber Guido will sich nicht den Vorschriften des Schwiegervaters beugen und ist geht weg. Nach mehreren erfolglosen Entführungsversuchen von Juliet wird Guido schließlich aus Genua verbannt.Guido wandert am Strand entlang und sieht ein entsetzliches Schiffsunglück mit an. Allerdings trifft er auf einen überlebenden Passagier: ein mysteriöses Wesen mit einem Goldschatz. Guido erzählt der rätselhaften Kreatur danach sein Schicksal. Daraufhin schlägt ihm das wundersame Geschöpf einen Handel vor: Es bekommt Guidos attraktiven Körper für drei Tage, dafür bekommt er im Gegenzug den Schatz des Wesens, außerdem Essen und Wasser. Obwohl ihm nicht wohl zumute ist, stimmt Guido in seiner Gier zu. Doch nach dieser Verwandlung entstehen einige Probleme. Guido sitzt auch nach der vereinbarten Zeit noch in dem Körper des rätselhaften Wesens fest und will seine eigene äußerliche Erscheinung zurück.Obwohl Mary Shelleys Geschichte beinahe 200 Jahre alt ist, ist sie zeitlos und passt immer noch hervorragend in dieses Jahrhundert. Themen wie Gier, Schönheit, Gut und Böse und Oberflächlichkeit werden wohl nie unmodern werden. Unterstützt wird dieses ewig Zeitgerechte durch die bildkräftige Ausarbeitung von Lara Swiontek.Swionteks Bilder untermalen eindrucksvoll die (Anti-) Heldenreise des Protagonisten. Dies erreicht sie beispielsweise durch den farblichen Unterschied zwischen Vorgeschichte und dem auslösenden Moment am Strand, der die gruselige Geschichte um Guido und das mysteriöse Wesen vorantreibt.Mary Shelley ist vor allem als Autorin von "Frankenstein" berühmt. Sie lebte von 1797 bis 1851. Die Illustratorin Lara Swiontek veröffentlichte 2021 mit dem Buch "Verwandlung" ihr Erstlingswerk als beim Avant-Verlag.