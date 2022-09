Pierre Kiwitt: Augen zu und durch Einfach machen

Interview

Am Donnerstagabend ist der erste von zwei neuen «Der Zürich-Krimi» im Ersten zu sehen. Quotenmeter hat mit Hauptdarsteller Kiwitt unter anderem über seine Zeit in Brasilien gesprochen.

Natürlich an mir! (lacht) Oder weil auf den anderen Sendern nichts gscheid’s läuft…Kleiner Scherz!Nein, …ich glaube die Geschichten sind einfach sehr schön gestrickt und originell. Die Produktion entwickelt ganz feinfühlig und setzt die Themen gut in Zürich ein. Die Regie, meist von Roland Suso Richter, aber auch von den Gast RegisseurInnen gut erzählt, im Einklang mit unseren Kameramännern und Frauen die tollen Bilder schaffen.Und dann ist, natürlich, unser Christian Kohlund, der unglaublich Charismatisch ist und dem man gerne zuschaut. Genauso wie meiner großartigen Kollegin Paule Klink, und überhaupt es ist ein schönes Zusammenspiel mit den anderen Kollegen Suzi Banzhaf, Yves Wüthrich, Robert Hungerbühler… Und nicht zuletzt ist auch die Auswahl der GastKollegen, getroffen von der Casting Direktorin Mai Seck, sehr divers und hochwertig…Vielleicht kommt das alles zum Tragen und es gefällt daher vielen Zuschauern. Uns freut natürlich sehr, wenn wir so viele Zuschauer erreichen können.„Wenn man merkt, dass man mit einem Menschen den Rest seines Lebens verbringen möchte, dann möchte man, dass der Rest des Lebens sobald wie möglich beginnt…“ Um ein Zitat aus «Harry und Sally» zu nehmen. Was dann kommt weiß man erst immer hinterher…. So ist es auch bei dieser Geschichte…