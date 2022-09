Deutscher Radiopreis 2022: Die Gewinner

Hintergrund

Am Donnerstagabend wurden in einer Gala die Gewinner des Branchenpreises ausgezeichnet.

Bereits zum 13. Mal ehrte die Branche die Radiomacher und Verantwortlichen hinter den Kulissen und vor den Mikrofonen. In diesem Jahr wurde die Verleihung im Schuppen 52 im Hamburger Hafen durchgeführt, es wurde seit zwei Jahren auch erstmals wieder Publikum in den Saal gelassen. Der festlich geschmückte Festsaal fasste rund 1.000 Gäste.Obwohl die Queen gegen 18.45 Uhr verstarb, wurde um 20.00 Uhr gefeiert. Erneut führte Allzweckwaffe Barbara Schöneberger durch die mehrstündige Veranstaltung, die Zuhörer vor den Empfangsgeräten wurden von Thorsten Schorn begrüßt. Er teilte den Menschen auch gleichzeitig die Tragödie aus Großbritannien mit.- Malte Jansen und Andrea Suhn für «Goldjunge Malte» (Bremen Vier)- Caroline Labusch und Marion Pfaus für «Caro ermittelt» (rbb Kultur)- Dirk Wagner (hr Info)- Alexander Küper (Antenne Thüringen)- Hannes Kunz und Sabine Straßer für «Der Morgen nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine» (BR24)- Johannes Scherer, Julia Nestle und Daniel Fischer für «Guten Morgen, Hessen» (FFH)- Kathrin Schmid und Katja Schleßelmann für «100.000 Menschen fehlen – Erinnerung an die Corona-Toten» (NDR Info)- Niklas Naujok und Christan Stübinger für «Radio Hamburg beleuchtet russisches Generalkonsulat in Hamburg mit ukrainischen Nationalfarben» (Radio Hamburg)- Larissa Schmitz für «Social-Media-Sonntag» (Radio Essen)- Martin Seidemann und Julianne Eisenführ für «Olympia 2022 – eine Bilanz in sechs Kapiteln» (NDR Info)- Josephin Domaschke (Berliner Rundfunk 91.4)- Mortitz Maß (R.SH)- Katja Riedel, Sebastian Pittelkow, Christian Basl, Sven Preger und Leslie Rosin für «Die Jagd» (WDR5)- Tina Ledermann und Philpp Allar für «Geheimakte Bad Aibling» (Antenne Bayern)- Sarah Buletta für «Plötzlich Kriegsreporter – aus Osnabrück in die Ukraine» (Antenne Niedersachen)- Susanne Führer und Frank Ulbricht für «Alexander Scheer: ‚Es ist letztlich Haare, Zähne, Brille, Bart‘» (Deutschlandfunk Kultur)- Kristin Becker und Marcel Heberlein für «mal angenommen» (ARD-aktuell)- Anna-Lou Beckmann und Michael Klingemann für «Akte Nord Stream 2 – Gas, Geld, Geheimnisse» (NDR1)