«Drag me to the USA»: RTL+ startet Doku-Serie mit drei Drag-Queens

TV-News

Die Dragqueens Elyssa Fleur, Miss Ivanka T und Vivienne Lovecraft machen in der dreiteiligen Doku-Serie einen Roadtrip durch den Süden der USA, von New Orleans nach Los Angeles.

Der Streamingdienst RTL+ hat für den 29. September den Start einer neuen Doku-Serie angekündigt, die im Frühjahr 2022 von der eitelsonnenschein GmbH produziert wurde. Sie trägt den Titelund schickt in drei 30-minütigen Episoden die Dragqueens Elyssa Fleur, Miss Ivanka T und Vivienne Lovecraft auf einen Roadtrip durch die USA, der sie von New Orleans bis an die Westküste nach Los Angeles führt. Versprochen wird ein „wildes und verrücktes Abenteuer voller Emotionen, Empowerment und Selbstfindung am Puls der Queer-Community“.Auf ihrer Reise, bei der das Trio unter anderem auch in Eunice, Tucson sowie in der Wüste Arizona Halt machte, erleben die drei Queens die Realität der USA, die vom vielfältigen und skurrilen Mardi Gras in New Orleans, über eine deutschstämmige Stadt in Texas oder eine Cruising Zone mitten in der Wüste bis hin zu fast vergessenen Durchfahrtsorten und der Glitzerwelt in Los Angeles reicht. Dabei treffen die Queens auf viele inspirierende Menschen. Miss Ivanka T, Elyssa Fleur und Vivienne Lovecraft nehmen das Publikum mit auf eine ungeahnte Reise durch „das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, denn die drei kannten sich vorher nicht und waren zuvor nie in den USA.Der große Abschluss der Tour wird im Berliner SchwuZ mit einem großen Wiedersehen gefeiert. Produzenten sind Lutz Heineking jr. und Marco Gilles. Producerin ist Corinna C. Poetter. Verantwortlich für Buch und Regie ist Yony Leyser. Redaktionell für RTL+ zuständig ist Markus Böhlke.