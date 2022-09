Dicke Luft in Köln

Soap-Check

Bei der täglichen Serie von RTLZWEI hat Sam erst einmal die Nase voll von Robert. Können sich die Beiden wieder zusammen raufen?

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Malte vermutet Petrov hinter dem Einbruch in der Spedition. Der Verdacht erhärtet sich als Dörte den Täter identifiziert, es ist Petrovs Schließer. Malte wird geschockt klar: Petrov ist noch hinter ihm her. Tina verbringt einen nostalgischen Ost-West-Abend mit Frank Schöbel. Ben überlegt, sich in der Werkstatt künftig auf alte Ost-Motorräder zu konzentrieren. Schöbel bietet ihm seine Hilfe an und Ben hat eine romantische Idee: Er möchte mit Tina eine Hochzeitsreise in ihre alten Ost-Heimat machen. Sandra kann Bernds Nähe nicht zulassen. Bernd leidet unter der Trennung und kann ihr während der Arbeit nicht neutral begegnen. Als er sich vor Kummer im "Carlas" betrinkt, steht Finn ihm zur Seite. Hendrik sagt Annemarie, dass sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben kann. Sie wirft ihm Kindesentführung vor und droht, ihn dieselbe Verlust-Angst spüren zu lassen. Britta und Henrik sorgen sich: Wird sie das alleinige Sorgerecht fordern? Doch Annemarie beruhigt sich und bietet ihm das gemeinsame Aufenthaltsbestimmungsrecht an.Die Konkurrenzsituation zwischen Josie und Leon ist für beide schwieriger als gedacht. Da Josie Angst hat, in eine Beziehungskrise zu schlittern, fädelt Yvonne einen Karaoke-Abend für die beiden ein, damit sie mehr Zeit miteinander verbringen können. Doch Leon hat sich ebenfalls Gedanken über ihre Beziehung gemacht und überrascht Josie mit einem Angebot. Eigentlich freut sich Christoph, seinen alten Freund Markus am „Fürstenhof“ begrüßen zu dürfen, und schiebt seine Gefühle für Alexandra beiseite. Doch als Markus erwähnt, dass Christophs damaliger Weggang ihn und Alexandra zusammengebracht hat, ist Christoph verletzt. Er entscheidet sich, den Kampf um Alexandra nicht aufzugeben. Da Gerrys praktische Führerscheinprüfung ansteht und er Probleme mit dem Einparken hat, will er mit Helene üben. Doch als diese keine Zeit hat und Hildegard sich durch eine Bemerkung von Alfons herausgefordert fühlt, will Hildegard Gerry das Einparken beibringen. Hildegards ganz persönliche Lehrmethode führt zwar zum Erfolg, aber Alfons sollte davon besser nichts erfahren. Auch wenn Robert glaubt, mit der Liebe abgeschlossen zu haben, kann Michael ihn dazu bewegen, sein Trauzeuge zu werden. Denn die Alternative wäre André, und auf diesen ist gerade kein Verlass.Als Bürgermeister Kurz nachgibt, steht der Frischwasser-Aktion nichts mehr im Wege und Franzi darf die Weiherrettung eröffnen. Ein gefundenes Fressen für die Presse? Nachdem Uschi vor der Presse die Nerven verloren hat, macht sie sich Vorwürfe und zieht sich zurück. Kann Franzi sie aus ihrem Schneckenhaus holen? Rosi entdeckt einen günstigen Kredit für eine Kläranlage. Ist das Wasser bei Kirchleitners nun bald wieder dauerhaft rein?Paco will sich der Polizei stellen, um Britta vor dem Gefängnis zu bewahren. Doch David hat bereits andere Pläne und demonstriert seine Macht. Easy kann nicht glauben, dass Cecilia ihre Eltern aus dem Leben ihres ungeborenen Kindes ausschließen will. Da macht Ringo einen Vorschlag, der alles verändert. Jakob und Lulu finden Beweise, um Antonia zu entlarven. Doch sie drohen zu spät zu kommenMithilfe einer ausgeklügelten List bringt Richard Simone dazu, sich endlich ihren Gefühlen zu stellen. Doch Simone reagiert völlig anders, als Richard es erwartet hätte. Chiara braucht einen Abschluss. Als Henning und Ben eine überraschende Neuigkeit von Krabbe erfahren, bekommt Henning seinen eigenen Rat plötzlich von Ben.Katrin ist von Tobias' Hilferuf zutiefst bewegt und verspricht ihm Hilfe. Als Katrin Tobias wegen eines Geschäftstermins jedoch kurz allein lassen muss, erlebt sie eine böse Überraschung. Die Erwartungen an Emilys nächste Kollektion sind hoch. Sie braucht für ihre Idee einen seltenen Vintage-Stoff, der bei einer Internet-Auktion versteigert wird. Da sie Moritz zu dessen neuer Modelagentur begleiten will, übernimmt Sunny die Auktion.weiterSam gerät gleich morgens wieder mit Robert aneinander. Sie glaubt, dass er abfällig über sie geredet hat. Als Robert ihr dann auch noch vorwirft, dass sie sich absichtlich hat schwängern lassen, ist Sam endgültig durch den Wind. Carlo bietet ihr an, sich den Abend freizunehmen. Sam nimmt dankend an. Nachdem Daria angedeutet hat, dass Robert in Schwierigkeiten steckt, erwischt Sam ihn kurz darauf im Hostel, wo er augenscheinlich gerade ein Zimmer bezieht. Trotz allem macht sich Sam nun doch Sorgen um Robert. Sie geht einen Schritt auf ihn zu.Toni ist angespannt, als sie das Datum für ihre Verhandlung gegen Dylan erfährt. Als am selben Tag Dora im Kräsch auftaucht, setzt Toni sie kurzerhand vor die Tür. Später kommen ihr aber Zweifel, ob sie richtig gehandelt hat. Toni such Dora zu Hause auf, um sich anzuhören, was sie zu sagen hat. Tatsächlich scheint das Model jetzt die Seiten zu wechseln, weil sie vor Gericht nicht lügen will. Tonis zarte Hoffnung auf ihre Unterstützung droht sich jedoch wieder zu zerschlagen, als Dylan erneut Druck auf die labile Dora ausübt. Doch dank Dean hat Toni noch einen Trumpf in der Hinterhand. Er hat Doras Geständnis geschickt mit dem Handy aufgezeichnet.