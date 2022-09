ProSieben holt «Love is King» schon im Oktober ins Programm

TV-News

Außerdem startet Jenke von Wilmsdorff ein Klima-Experiment am Tag der Deutschen Einheit.

Erst vor einer Woche debütierte beim Streamingdienst Joyn das neue Reality-Format, bei dem Singles auf Partnersuche wie in höfischen Zeiten gehen sollen. Das heißt geflirtet und gedatet darf nur ohne Smartphone und mit Erlaubnis der „Queen of Love“, Olivia Jones, die das Format präsentiert. Am heutigen Tag erschien die dritte von insgesamt sechs Episoden. Außerdem hat ProSieben am Donnerstag den Starttermin des Formats im Free-TV angekündigt.Statt mehrere Monate zu warten, wie es beispielsweise bei den Serien «Check Check» oder «Frau Jordan stellt gleich» gehandhabt wird, erscheint «Love is King» bereits am 6. Oktober und füllt immer donnerstags die Primetime. Im Anschluss bleibt es bei der Ausstrahlung von, während ab 23:30 Uhr vier neuegeplant sind.Am 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, setzt ProSieben auf die Dienste von Jenke von Wilmsdorff, der im Rahmen der „Green Seven Week“ am Montagabendstartet und die Frage beantworten möchte, ob wir noch zu retten sind. In der Sendung versetzt sich Jenke in einem Selbstexperiment in ein Deutschland im Jahr 2050, wie es von Wissenschaftlern prophezeit wird - sollte der Klimawandel so fortschreiten wie bisher. Untersucht werden sollen Themen wie Wasserknappheit oder der Aufenthalt im Freien bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Außerdem soll beleuchtet werden, ob Krankheiten wie das Dengue-Fieber, Malaria oder das West-Nil-Fieber aufgrund der herrschenden, heißeren Temperaturen allgegenwärtig sein werden. Direkt nach der Ausstrahlung von «Jenke. Das Klima-Experiment: Sind wir noch zu retten?» spricht der Journalist inlive über seine Erkenntnisse.