ProSieben legt auch die Autoball-WM wieder auf

TV-News

«TV total»-Moderator Sebastian Pufpaff wird im Dezember für Deutschland an den Start gehen.

Die deutsche Fernsehlandschaft richtete am Mittwochabend ihre Augen nach Köln ins Coloneum, denn dort wurde der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Das ZDF übertrug die von Barbara Schöneberger moderierte Gala vor mehr als zwei Millionen Zuschauern. Teil der Sendung war auch Sebastian Pufpaff, der in der Kategorie ‚Beste Moderation Unterhaltung‘ nominiert war, sich aber letztlich Giovanni Zarella geschlagen geben musste. Im Parallelprogramm war Sebastian Pufpaff aber auch bei ProSieben zu sehen. Dort lief– inklusive einer besonderen Neuigkeit.Wie Pufpaff an jenem Abend bekannt gab, legt ProSieben noch in diesem Jahr dieneu auf. Konkret steigt das Event am Freitag, den 16. Dezember, in der ZAG-Arena in Hannover. Damit ist kommt es bereits zum dritten Reboot eines früheren «TV Total»-Events, das zweite bei ProSieben. Im Sommer fand bei RTL bereits das «Turmspringen» statt, am 12. November folgt dieebenfalls bei ProSieben und mit Sebastian Pufpaff.Pufpaff wird auch an der «Autoball-WM» teilnehmen und für Deutschland an den Start gehen, wie er in seiner Sendung verriet. Weitere Teilnehmer stehen noch nicht fest. Damit werden an jenem Wochenende gleich zwei Weltmeister in Ball-Sportarten gekürt. Am 18. Dezember findet in Katar das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft statt.Zuletzt wurde die Autoball-WM im Sommer 2014 ausgetragen. Damals gewann Giovanni Zarrella für Italien das Finale gegen Deutschland, das von Stefan Raab vertreten wurde. Damals sorgte die Übertragung für einen Zielgruppenmarktanteil von 15,5 Prozent – ein Ergebnis, über das sich auch ProSieben wieder freuen dürfte, ganz unabhängig vom Sieger.