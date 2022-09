Disney+ schielt auf Preiserhöhung

Wirtschaft

Wie schon bei Warner Bros. Discovery sollen die Preise langfristig steigen. Außerdem sollen die drei Dienste in einer App zusammengefasst werden.

Erst Mitte der Woche teilte der Finanzchef von Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, mit, dass HBO Max und Discovery für die Inhalte, die sie bieten, zu günstig seien. Jetzt zieht auch Disney nach: Disney+ wurde vor drei Jahren mit dem "ziemlich absurden" niedrigen Preis von 6,99 Dollar pro Monat eingeführt, wie CEO Bob Chapek zugab. Jetzt bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die Preise für das Streaming-Flaggschiff wieder anzuheben – aber Disney+ biete immer noch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die Konkurrenz, sagte er."Ich denke, dass wir im Verhältnis zu dem Wert, den wir bieten, viel zu niedrig bewertet sind", sagte Chapek und wies darauf hin, dass der Kerndienst Disney+ ohne Werbung auch weiterhin preislich unter dem Niveau einiger Wettbewerber liegen wird. Der CEO sprach am Mittwoch auf der Goldman Sachs' Communacopia + Technology Conference 2022.Disney strebt ein zukünftiges "Hard Bundle" an, das Disney+ , ESPN+ und Hulu zu einem einzigen integrierten Dienst zusammenfasst. Um dies zu erreichen, so Chapek, benötigt Disney die vollständige Übernahme von Hulu; Comcast behält einen Anteil von 33 Prozent an dem Streamer. Comcast hat das Recht, seine Hulu-Beteiligung bereits im Januar 2024 an Disney zu verkaufen. Mit Stand vom 2. Juli 2022 bezifferte Disney den Wert von Comcasts Anteil an Hulu auf 8,6 Milliarden Dollar, aber Comcast könnte noch Milliarden mehr bekommen. "Wir würden diesen Endpunkt gerne früher erreichen", sagte Chapek, aber der Abschluss eines Deals, um 100 Prozent von Hulu zu übernehmen, hängt von zufriedenstellenden Bedingungen mit Comcast ab.