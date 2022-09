Primetime-Check

Wie schlug sich «Die geheime Welt unserer Zoos» bei Kabel Eins? Punktete «Schlag den Star» beim Privatsender ProSieben?

Das Erste erreichte am Samstag um 20.15 Uhr 5,82 Millionen Zuschauer mit dem Krimi, der sich 23,4 Prozent Marktanteil bei allen und 11,5 Prozent bei den jungen Menschen sicherte. Es folgte die Wiederholung von, die auf 2,95 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile wurden mit 14,2 beim Gesamtpublikum und 6,3 bei den Umworbenen Prozent beziffert.im ZDF setzte die sehr schwache Performance mit 2,89 Millionen Zuschauern und 12,1 Prozent fort, danach erzielte das2,33 Millionen sowie 12,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,30 und 6,7 Prozent erzielt. ProSieben fesselte 1,80 Millionen Zuschauer mit, die Live-Sendung fuhr 21,4 Prozent in der Zielgruppe ein.undschnappten sich 1,03 und 0,64 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen wurden mit 9,5 und 5,9 Prozent beziffert.Die Dokumentationlockte nur 0,44 Millionen Zuschauer zu VOX an, in der Zielgruppe fuhr man 4,2 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins sicherte sich mit0,51 Millionen Zuschauer, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erzielte man 2,6 Prozent.Der Spielfilmlockte 0,73 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, die Fernsehstation brachte es auf 3,6 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 zeigteund. Die zwei Filme brachten es auf 0,77 und 0,56 Millionen Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,1 und 6,6 Prozent ermittelt.