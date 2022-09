Nach zwei Jahren Pause: RTLZWEI setzt «Naked Attraction» fort

TV-News

Ab Oktober soll es fünf neue Folgen der Nackt-Datingshow geben.

Zuletzt präsentierte RTLZWEI im Frühsommer 2020 neue Folgen der Nackt-Datingshow, die am Montagabend für teils erstklassige Werte sorgten. Mit Marktanteilen von bis zu 8,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe bewegte man sich weit über dem Senderschnitt. Seitdem setzte die Grünwalder TV-Station aber nur noch auf Wiederholungen, die teilweise ebenfalls sehr gut abschnitten und manches Mal gar an der Zehn-Prozent-Hürde kratzten. Nun hat RTLZWEI neue Folgen angekündigt.Ab dem 10. Oktober sendet man immer am Montagabend um 22:15 Uhr fünf neue Folgen. Darin sind jeweils zwei Personen auf der Suche nach dem perfekten Match und treffen auf sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die völlig nackt in sechs Boxen stehen. Ihre Körper werden erst nach und nach aufgedeckt und das Gesicht als letztes gezeigt. Im Rahmen des Dating Experiments erklären die Singles, welche körperlichen Reize sie ansprechen und warum. Teil der Sendung sind auch wissenschaftliche Fakten, die erläutern sollen, welche Faktoren die Partnerwahl beeinflussen.Die Folgen, bei denen unter anderem die 32-jährige Musikproduzentin Aina und die die bisexuelle Dessous Designerin Mal mitmachen, sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.