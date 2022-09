«ran Football»: ProSieben Maxx kratzt an den acht Prozent

Quotennews

Sehr starke Werte fuhr ProSieben Maxx mit der ersten Football-Übertragung der neuen regulären Saison ein. Um kurz vor Mitternacht gab es den Quoten-Höhepunkt.

Die Regular Season ist zurück bei ProSieben Maxx , nachdem Muttersender ProSieben in der vergangenen Woche die Saison eröffnete und teils sehr gute Werte einfuhr. Je später der Abend desto höher wurde die Einschaltquote am vergangenen Sonntag, sodass ab Mitternacht bis zu 12,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Arizona Cardinals drin waren. Ganz so hoch lief es am gestrigen Sonntag für den Spartensender zwar nicht, doch auch hier war um kurz vor Mitternacht die höchste Einschaltquote möglich. Aber der Reihe nach, denn wie üblich startete die Football-Übertragung mit dem Magazin, das 0,24 Millionen Zuschauer ab 18:00 Uhr sahen. Bereits um diese Zeit lagen die Marktanteile mit 1,2 Prozent bei allen und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen weit über dem Maxx-Senderschnitt.Das Spiel der Tampa Bay Buccaneers bei den New Orleans Saints sahen ab 19:00 Uhr dann 0,45 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe sorgten 0,30 Millionen Umworbene für starke 5,7 Prozent. Im weiteren Verlauf der Partie steigerten sich die Werte auf 0,56, 0,50 und schließlich im vierten Viertel auf 0,61 Millionen Zuschauer. Auf dem Gesamtmarkt war damit eine Steigerung von anfangs 1,9 auf 2,2 Prozent drin. In der Zielgruppe schloss die Partie, die Tom Bradys Buccaneers mit 20:10 gewannen, bei 6,1 Prozent, sodass ein Spieldurchschnitt von 5,6 Prozent zu Buche steht.Das zweite Spiel des Abends, das im Free-TV ausgestrahlt wurde, bestritten die Dallas Cowboys gegen Vorjahresfinalist Cincinnati Bengals. Diesmal war das Heimteam aus Texas siegreich, das Spiel endete 20:17. Um 22:25 Uhr interessierten sich 0,45 Millionen deutsche Fernsehzuschauer für den amerikanischen Volkssport. Dies entsprach einem Gesamtmarktanteil von 2,4 Prozent, in der Zielgruppe beliefen sich die Werte auf 0,29 Millionen Umworbene und 6,3 Prozent Marktanteil. Aus Quotensicht wurde der Höhepunkt des Abends dann ab 23:04 Uhr gemessen. Zwar sank die Reichweite weiter auf 0,37 Millionen, doch in der Zielgruppe fuhr die-Übertragung 7,7 Prozent ein. Auf dem Gesamtmarkt lag der Marktanteil bei 3,0 Prozent. Die Viertel drei und vier, die ab Mitternacht zu sehen waren, sorgten für 0,20 und 0,12 Millionen Zuschauer und Zielgruppenquoten von 6,4 und 5,7 Prozent. Im Durchschnitt kam das Spiel somit auf 6,5 Prozent bei den Umworbenen.