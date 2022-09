«Hagen»: Erste Hauptdarsteller stehen fest

TV-News

Constantin Film produziert für RTL+ den Fantasy-Epos, der auf Wolfgang Hohlbeins Bestseller basiert. Nun wurden einige Darsteller benannt, darunter die Schauspieler von Hagen und Siegfried.

Aktuell arbeitet Constantin Film an der Adaption des Fantasy-Epos, der auf der Bestseller-Vorlage von Wolfgang Hohlbein basiert. Daraus soll sowohl ein Kinofilm als auch eine sechsteilige Serie für RTL+ entstehen ( Quotenmeter berichtete ). Bislang noch unbekannt war, wer die Hauptrollen der Neuinterpretation des Nibelungenlieds spielen sollen, doch Constantin Film lüftete am Dienstag das Geheimnis. Der Cast setzt sich aus erfahrenen Schauspielern und Newcomer-Darstellern zusammen.In der Rolle der Titelfigur Hagen ist der gefragte niederländische Schauspieler Gijs Naber besetzt, Jannis Niewöhner («Je Suis Karl», «Der Überläufer») verkörpert den Antagonisten Siegfried. Debütantin Lilja van der Zwaag ist Kriemhild und Dominic Marcus Singer («Der Pass») spielt Gunter. Weitere Rollen übernehmen Rosalinde Mynster (Brunhild), Jördis Triebel (Ute) und Jörg Hartmann (Dankrat).Regie führen Cyrill Boss und Philipp Stennert, die gemeinsam mit Doron Wisotzky auch das Drehbuch verfasst haben. Produzenten sind Jan Ehlert, Christoph Müller, Christian Rohde und Constanze Guttmann. Filip Hering produziert von tschechischer Seite aus. Executive Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Redaktionell verantwortlich seitens RTL sind Thomas Disch und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Zum Inhalt von «Hagen»: Der Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje hält mit Pflichtbewusstsein und eiserner Härte das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen. Dabei unterdrückt er die heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild und verdrängt seine eigene dunkle Vergangenheit. Als der berühmte Drachentöter Siegfried von Xanten in Worms auftaucht und mit seiner Unberechenbarkeit die alten Strukturen gefährdet, wird Hagen zunehmend zur tragischen Figur. Der junge und durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter sieht in Siegfried eine Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn um Hilfe, ausgerechnet die gefährliche Walküre Brunhild zur Frau zu nehmen. Als sich Kriemhild in Hagens Widersacher Siegfried verliebt, muss er sich zwischen Liebe und Königstreue entscheiden. Hagen von Tronje wird dabei herausfinden, wer er wirklich ist.