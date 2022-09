«The Kelly Family» muss erstmals deutlich Federn lassen

Quotennews

Während die ersten beiden Folgen auf einem ähnlichen Quotenniveau ins Ziel kamen, rutschte die Doku-Soap erstmals unter vier Prozent in der Zielgruppe.

Anfang September debütierte bei RTLZWEI , eine Doku-Soap über die Geschwister der berühmten irischen Musikerfamilie, die ihre bedeutendsten Orte ihre Karriere besuchten. Mit jeweils rund einer Viertelmillion werberelevanten Zuschauern hatte man sein Publikum recht schnell gefunden, sodass auch die Einschaltquoten mit 4,3 und 4,2 Prozent kaum schwankten und nahezu den RTLZWEI-Schnitt trafen. Insgesamt verlor man von Woche eins auf zwei 90.000 Zuschauer, sodass vor acht Tagen 0,71 Millionen Fans der Kellys zu Buche standen.An diesem Montag wollten die dritte Ausgabe nur noch 0,60 Millionen Menschen sehen. Die Reise nach Irland ins Cappagh Hospital bescherte dem Reality-Sender einen Gesamtmarktanteil von annehmbaren aber leicht unterdurchschnittliche 2,3 Prozent. In der Zielgruppe sorgte die zweistündige Sendung, in der auch das Grab von Vater Dan besucht wurde, für eine Reichweite von 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil belief sich auf mäßige 3,5 Prozent.Im Vorabendprogramm setzte RTLZWEI ab 17:05 Uhr auf das chronisch schwächelnde Blaulicht-Format. Während es vergangenen Freitag mit 4,9 Prozent bei den Umworbenen endlich mal wieder für einen zufriedenstellenden Wert reichte, kam man zu Beginn der neuen Woche nicht über katastrophale 1,4 Prozent hinaus. Insgesamt schalteten nur 0,25 Millionen ein.undsorgten im Anschluss für 0,25 und 0,45 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe generierten die beiden Soaps zunächst schwache 2,6 und dann gute 5,4 Prozent Marktanteil.