Sarah Paulson spielt die Sektenführerin

US-Fernsehen

Der Streamingdienst HBO Max startet die Serie «The Way Down».

Sarah Paulson ist es nicht fremd, echte Menschen zu spielen: Neben anderen Rollen gewann sie 2016 einen Emmy für ihre Darstellung der Marcia Clark in «The People v. O. J. Simpson: American Crime Story», und wurde kürzlich für einen Emmy für «Impeachment: American Crime Story» für die Rolle der Linda Tripp nominiert. Nun soll Paulson die Hauptrolle übernehmen und die Drehbuchadaption von «The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin» produzieren, die HBO Max aus seiner eigenen fünfteiligen Doku-Serie entwickelt.HBO Max hat die ersten drei Episoden von Marina Zenovichs investigativer Dokuserie «The Way Down» am 30. September des vergangenen Jahres veröffentlicht. Darin wird Gwen Shamblin Laras Aufstieg vom Diätguru mit ihrem Weigh Down Workshop (1986 ins Leben gerufen) bis zur Gründung ihrer Kirche Remnant Fellowship in Tennessee im Jahr 1999 beschrieben. Laut den in «The Way Down» porträtierten ehemaligen Gemeindemitgliedern und Diätanhängern übte Shamblin Lara eine unerwünschte, sektenartige Kontrolle über ihr Leben aus.Doch in den Monaten vor der Fertigstellung der Serie durch Zenovich und die Filmemacher von «The Way Down» starb Shamblin Lara am 29. Mai 2021 bei einem Flugzeugabsturz. Die letzten beiden Episoden von «The Way Down» wurden daraufhin neu geschnitten, um den Unfall und seine Folgen einzubeziehen, und wurden am 28. April auf HBO Max veröffentlicht. Nach Angaben des Streaminganbieters war «The Way Down»" sein "meistgesehenes Dokuserien-Debüt".