Stuttgarter «Tatort» knackt die 30-Prozent-Marke

Quotennews

Mit weit mehr als neun Millionen Zuschauern waren Lannert und Bootz deutlich erfolgreicher als beim Neujahrs-«Tatort». Vor allem bei den Jüngeren kam der Krimi gut an.

Das Stuttgarter-Duo Thorsten Lannert und Sebastian Bootz, das von Richy Müller und Felix Klare verkörpert wird, zählt zu den beliebtesten Ermittlern der so erfolgreichen Krimi-Reihe im Ersten. Im vergangenen Jahr sahen Mitte Januar den Film „Das ist unser Haus“ über zehn Millionen Menschen, rund ein Viertel des Publikums war im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die ARD setzt den «Tatort» aus Stuttgart auch in diesem Jahr im Januar ein, diesmal sogar am Neujahrsabend. Mit „Videobeweis“ waren damals 8,53 Millionen Zuschauer drin. 1,41 Millionen Jüngere sorgten für eine deutlich absteigende Quote, von 25,4 Prozent ging es runter auf 17,3 Prozent.Am gestrigen Sonntagabend ermittelten Lannert und Bootz ihren nunmehr 29. Fall. Den Film „Der Mörder in mir“ wollten 9,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht verpassen, was einem Marktanteil von herausragenden 31,1 Prozent entsprach. Auch beim jungen Publikum war der «Tatort» sehr beliebt und sorgte für eine Reichweite von 1,89 Millionen – mit weitem Abstand das gefragteste Programm der klassischen Zielgruppe an diesem Abend. Dementsprechend groß war auch der Abstand auf den Sat.1-Film, der 11,1 Prozent einfuhr. Für den «Tatort» sprangen aber berauschende 25,3 Prozent heraus.Im Anschluss war das Publikum aber schnell verschwunden. Die Talkshowsahen ab 21:45 Uhr noch 3,38 Millionen Zuschauer, was einem noch immer überdurchschnittlichen Marktanteil von 14,6 Prozent entsprach. 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten für gute 9,8 Prozent. Dieinformierten im Anschluss 2,13 Millionen Menschen, die Marktanteile blieben stabil bei 12,9 Prozent bei allen und 9,6 Prozent bei den Jüngeren.